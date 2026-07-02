Rache geht viral: Tourist sagt Liegen-Reservierern den Kampf an
Mallorca (Spanien) - Im Hotelurlaub gehört etwas zur Tagesordnung, was insbesondere deutschen Urlaubern nachgesagt wird: Pünktlich um 6 Uhr morgens mit Handtüchern die Liegen am Hotelpool reservieren, um bloß einen guten Platz zu bekommen. Doch ein Brite auf Mallorca hat genug von den Frühaufstehern und sagt "Liegen-Reservierern" jetzt den Kampf an.
Sein Plan war simpel und doch so böse. Denn was bringt jeder mit, um seinen Lieblingsplatz zu reservieren? Richtig, ein Handtuch. Und genau dieses sollte den Frühaufstehern zum Verhängnis werden.
Tom Caunce (31), eben jener besagter Brite, erzählt in einem Interview mit dem "Liverpool Echo" von seiner perfiden Tat, die nichts Geringeres als Juckpulver beinhaltete.
So erklärte er, dass er seine Opfer nicht einfach wahllos auswählte, sondern gezielt gegen "Serientäter" vorging, die früh am Morgen die besten Poolliegen für sich reservierten, um danach wieder auf ihr Zimmer zu gehen.
"Viele von uns sind schon mal um 6 Uhr morgens aufgestanden, nur um überhaupt die Chance auf einen guten Platz zu haben. In meinem letzten Urlaub hatte ich genug davon und beschloss, mich ein bisschen zu rächen", erzählte der 31-Jährige, der seine Taten in TikTok-Videos zeigte.
Als sein erstes Opfer wählte er eine Frau aus, die er auf Ende 40 schätzte. Sie und ihr Mann reservierten laut dem Briten jeden Tag dieselben Liegen, nur um dann den ganzen Tag nicht am Pool zu sein. Also beschloss er, den beiden eine kleine Lektion zu erteilen, nahm sein Juckpulver in die Hand und streute es im Vorbeigehen eine ordentliche Ladung über die Handtücher des Paares.
Der zweite Streich folgt zugleich - und gelingt!
Doch sein Plan ging nicht auf. Der Frau fiel das weiße Pulver auf, weswegen sie nicht in die Falle tappte, sondern schlicht ihr Handtuch wechselte.
Tom ließ aber nicht locker. Gleich am nächsten Tag versuchte er erneut sein Glück. Er stellte sich einen Wecker auf 6 Uhr, um die Menschen beim Reservieren zu beobachteten, da fiel ihm ein anderes Paar auf, welches dieselben Liegen wie am vorherigen Tag reservierte.
Nachdem beide weg waren, schlich er sich zu den Handtüchern und rieb das juckende Pulver in die Fasern des Stoffs ein.
Stunden später, "ungefähr gegen 13.30 Uhr", so Tom, kam der Mann zurück und setzte sich. "Nach etwa einer Minute bemerkte ich, dass er anfing, sich an den Beinen zu kratzen. Nach ungefähr 10 Minuten stand er auf und sprang in den Pool". Doch als der Mann wieder aus dem Wasser kam, trocknete er sich mit jenem Handtuch ab, welches Tom vorher präpariert hatte. Den Mann juckte es nun am ganzen Körper - Toms "Rache" war also erfolgreich.
Die beiden Videos auf TikTok wurden bereits über 500.000 Mal aufgerufen, wobei die Meinungen der Zuschauer in den Kommentaren stark gespalten waren. Während einige die Aktion zum Brüllen fanden, sagten andere, dass diese Art der Rache zu weit geht.
Titelfoto: Fotomontage: Screenshot: tiktok.com/@bavarianmotors90