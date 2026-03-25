Eltern bezahlen Influencerin dafür, Söhne zu daten: "Sie sehen mich als die perfekte Freundin"

Toronto (Ontario/Kanada) - Dieser Lifestyle könnte fast aus einem Teenie- Film stammen: Das Instagram -Model Cece Rose (26), mit bürgerlichem Namen Cecilia Rose, hat eine ganz besondere Einnahmequelle für sich entdeckt. Seit Kurzem steht sie als "Fake-Freundin" zur Verfügung - natürlich gegen ein gewisses Honorar.

Auf Instagram hat die Influencerin Cece Rose (26), aus Toronto (Kanada) bereits über zwei Millionen Follower - kein schlechter Verdienst ... © Fotomontage/Screenshot/Instagram/cecerose

Bereits jetzt folgen der 26-jährigen Influencerin auf der beliebten Plattform mehr als zwei Millionen Menschen. Zwischen zahlreichen Bikini-Bildern posiert die Schönheit auch einmal gern halbnackt im Schnee - und das scheint gut anzukommen. Vor wenigen Tagen gab Cece preis, eines der "ultimativen Statussymbole" bei Elitefamilien zu sein.

Wie The Sun berichtete, würden das Model vermehrt Dating-Anfragen von Müttern und Vätern erhalten - jedoch im ganz anderen Stil. "Ich wurde von Eltern kontaktiert, die sagten, ihr Sohn habe keine Zukunftsperspektiven und sie machten sich Sorgen, dass er niemals ein Mädchen wie mich finden würde", erklärte die 26-Jährige im Gespräch.

Die Influencerin fügte hinzu, dass etliche der Luxus-Eltern ihr die Reise per Privatjet bereitstellen würden. "Sie sehen mich als die perfekte Freundin, jemanden, der schön und erfolgreich ist und eine gewisse Anmut ausstrahlt, die sie in der 'realen Welt' nicht finden können", sagte Cece weiter.

Zwischen ihrem Social-Media-Content sorgt die 26-Jährige also nun auch dafür, die Söhne von betuchten Familien zu bespaßen - in Form von Restaurantbesuche oder Ausflügen. Was das Model dabei verdient, verriet sie nicht.