Cafébesuch in Thailand endet in Tragödie: Vier Urlauber brechen zusammen - ein Toter

Phuket (Thailand) - Es sollte ein toller Urlaub in Thailand werden - doch ein Cafébesuch wurde für eine Gruppe indischer Touristen zum Albtraum.

Die Touristen wurden ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) © 123rf/ joseh51

Wie die thailändische Tageszeitung khaosod berichtet, verloren vier indische Touristen am Samstagmorgen nach dem Besuch eines Cafés in Phuket unter bislang ungeklärten Umständen nacheinander das Bewusstsein.

Bei den Betroffenen handelt es sich um Kushagra Agarwal (†26), Rahul Agrawal, Rahul Agrawal (gleicher Vor- und Nachname) sowie Aman Agarwal.

Das Café-Personal alarmierte umgehend den Rettungsdienst, woraufhin die Urlauber in Krankenhäuser gebracht wurden.

Nach Angaben der Polizei war bisher keiner der Männer in der Lage, eine Aussage zu machen.