Eltern haben 19 Kinder: Doch die Familienplanung ist noch längst nicht abgeschlossen

Im Juni brachte das Paar sein achtes gemeinsames Kind auf die Welt. © Screenshot/Facebook/Christopher N Desiree Hart-Spegal

Ein weiterer Nachteil einer Großfamilie ist die fehlende Privatsphäre. "Ich weiß nicht, wann wir das Haus jemals für uns allein hatten. Ich glaube nicht, dass wir jemals allein waren", so die Mama Desiree.

Auch negative Reaktionen von außen sorgen bei der Familie oft für Kopf schütteln und Augen rollen. "Wenn die Leute eine große Familie sehen, denken sie: 'Oh, mein Gott, das muss so chaotisch sein' oder 'Oh, das muss so viel Arbeit sein.' Natürlich ist es Arbeit, aber ich denke, dass jedes Zuhause mit Arbeit verbunden ist. Es kommt also darauf an, in welcher Reihenfolge man die Arbeit erledigt und wie effizient die Maschine läuft", erklärt Vater Chris.

Auf Instagram lässt die 19-köpfige Rasselbande ihre 105.000 Follower an ihrem außergewöhnlichen Leben teilhaben. Wann das nächste Kind das Licht der Welt erblicken wird, bleibt abzuwarten.