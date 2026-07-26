Mann ersteigert herrenlosen Koffer: Was er am Ende darin findet, kann er nicht verstehen
Großbritannien - Er ersteigert herrenlose Koffer in Serie. Dass Scott Fensome unter diesen Umständen natürlich nicht immer nur Volltreffer landen kann, ist ihm völlig klar. Doch an diesem Objekt, das er an einem britischen Flughafen für 100 britische Pfund (rund 117 Euro) erworben hatte, verzweifelte er dann doch ein wenig.
In seinem neuesten TikTok-Video vom Freitag preist er den Koffer zunächst noch groß an: "Ihr werdet nicht glauben, was unten in diesem Koffer lag." Doch vor allem der Brite scheint damit ein großes Problem zu haben.
In dem kuriosen Clip zeichnet sich schon von Anfang an ab, dass dieser Koffer kein Goldstück ist. Denn er ist bereits von außen völlig verdreckt. Besser wird es nicht, als Fensome ihn öffnet.
Etwas genervt zieht der Händler ein schmutziges, gebrauchtes Kleidungsstück nach dem anderen heraus. Schnell wird klar, dass der Besitzer auf einer Baustelle gearbeitet haben muss.
Neben typischen Bauarbeiter-Klamotten findet Fensome schließlich noch einen klassischen Schutzhelm. "Meine Klamotten sind frisch gewaschen", ärgert sich der Käufer, als er mal wieder eine Ladung Staub abbekommt.
Das dicke Ende kommt dann am Schluss: Werkzeug, jede Menge Werkzeug.
TikTok-Video zeigt kuriosen Koffer-Inhalt
"Warum nimmt jemand einen Koffer, um all sein Werkzeug zu transportieren? Macht das für irgendjemanden am Ende Sinn?!", wundert sich Fensome.
Davon, dass der Besitzer mit dem Koffer verreist ist, geht er nicht mehr aus. Fensome vermutet vielmehr, dass der Mann einfach nur keinen vernünftigen Rucksack für seine Arbeitsutensilien genutzt hat.
"Denkt ihr, ich habe 100 Pfund verschwendet, oder würdet ihr auch so einen Koffer kaufen?", will der TikToker am Ende noch von seinen Zuschauern wissen.
Dabei kann er seine Enttäuschung nicht wirklich verbergen. Diese Investition dürfte für Fensome ein Verlustgeschäft sein. Das meiste wird er wohl direkt nach dem Dreh weggeworfen haben.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/ecomkings0