Eltern wundern sich, wie Sohn (5) Kindersicherung am iPad umgeht: Was sie dann sehen, erklärt alles
Orlando (USA) - Eltern mit Kindern wissen um das schwierige Thema "Mediennutzung". Wo, wann und wie oft man den Nachwuchs an die Geräte lässt, bleibt jeder Familie selbst überlassen und hängt von verschiedenen Faktoren ab. Worin sich aber jeder Vater und Mutter einig sein sollte, ist, dass die Kleinen nur Sachen gucken sollten, die ihrem Alter entsprechen. Umso ärgerlicher war es für ein Paar aus Florida, als es bemerkte, dass deren Sohn immer wieder Dinge ansah, die eigentlich verboten waren. Aus Zufall beobachteten sie dann, wie der Sprössling die Kindersicherung auf gewitzte Weise umging.
Roberto Perez und seine Frau Michelle "Shelly" aus Orlando versuchen bei ihren Kindern die Bildschirmzeit stets in Grenzen zu halten. Vor allem bei ihrem fünfjährigen Sohn Isaiah sehen sie auch einige Vorteile in der Nutzung seines iPads.
"Isaiah nutzt sein iPad hauptsächlich für die Lern-App IXL, mit der er Hausaufgaben macht und Zusatzaufgaben lösen kann", erklärt Roberto gegenüber Newsweek. Zuletzt hatte sich der Fünfjährige sogar das Lesen selbst beigebracht. Das Paar ist überzeugt, dass die Mediennutzung ihn auch in Mathematik weiterbrachte:
"Während seine Klassenkameraden einfache Addition üben, hat er schon mit der Addition zwei- bis dreistelliger Zahlen und der einfachen Multiplikation begonnen", freut sich sein Vater.
Um seine Interessen zu fördern und gleichzeitig sicherzustellen, dass er dabei nicht auf Inhalten landet, die nicht für sein Alter geeignet sind, richteten sie auf dem Apple-Gerät eine Kindersicherung ein. Trotzdem erwischten sie Isaiah immer wieder dabei, wie er verbotene Videos ansah.
Fünfjähriger umgeht Kindersicherung mit Trick
Roberto konnte kurz darauf zufällig beobachten, wie sein Kind mithilfe einer ausgeklügelten Strategie die Sperre austrickste. "Bei YouTube Kids kann man Kindersicherungen einstellen, um bestimmte Inhalte zuzulassen. Bei Inhalten, die nur für Eltern zugänglich sind, stellt die App eine zufällige Multiplikationsaufgabe, um die Kontrollen zu umgehen", so der vierfache Vater.
Isaiah nutzte deshalb kurzerhand die Apple-Software "Siri", um die Rechnung meistern zu können. "Er konnte die Aufgabe lösen, ohne die App zu verlassen", fügt Roberto hinzu. "Ich war ehrlich gesagt beeindruckt und schockiert, als ich sah, was er tat!"
Der Fünfjährige selbst wusste offenbar gar nicht, dass er die Kindersicherung umgangen hatte. "Er wollte einfach nur auf schwierigere Matheaufgaben zugreifen können."
Seit der Entdeckung verschärfte der vierfache Vater noch einmal die Sicherheitsvorkehrungen auf dem Gerät und passte die Einstellungen an, um es seinem Kind schwieriger zu machen, verbotene Inhalte zu konsumieren.
Er und seine Frau entschlossen sich, den Vorfall online zu teilen, um auch andere Familien für das Thema zu sensibilisieren. Kinder würden eben "schnell lernen" und ihre Eltern "rascher überlisten, als wir denken".
