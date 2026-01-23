Er dachte, seine Freundin ist im Fluss: Betrunkener stürzt sich in eiskaltes Wasser
Innsbruck (Österreich) - In der Nacht auf Freitag ist es in Innsbruck zu einem Polizeieinsatz gekommen, nachdem ein junger Mann in den Inn gesprungen war.
Wie die Landespolizeidirektion Tirol mitteilt, ging um 0.55 Uhr die Meldung ein, dass sich eine Person im Fluss befinde.
Die Beamten leiteten umgehend die erforderlichen Maßnahmen ein und verständigten Feuerwehr sowie Wasserrettung.
Kurz darauf konnte die Polizei einen offensichtlich alkoholisierten 20-jährigen Polen am Innufer im Bereich der Innbrücke antreffen.
Er dachte, seine Freundin sei im Wasser
Wie sich herausstellte, war der Mann davon ausgegangen, dass seine Freundin in den Inn gesprungen sei, und wollte ihr ins eiskalte Wasser hinterher.
Die Sorge stellte sich jedoch als unbegründet heraus: Die Freundin befand sich zu diesem Zeitpunkt unversehrt in einem Hotel.
Der 20-Jährige wurde vorsorglich in die Klinik Innsbruck eingeliefert, konnte diese jedoch kurze Zeit wieder verlassen.
