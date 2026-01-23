Er dachte, seine Freundin ist im Fluss: Betrunkener stürzt sich in eiskaltes Wasser

Innsbruck (Österreich) - In der Nacht auf Freitag ist es in Innsbruck zu einem Polizeieinsatz gekommen, nachdem ein junger Mann in den Inn gesprungen war.

Die Polizei traf den alkoholisierten 20-Jährigen am Innufer an. (Symbolfoto) © 123rf/mino21

Wie die Landespolizeidirektion Tirol mitteilt, ging um 0.55 Uhr die Meldung ein, dass sich eine Person im Fluss befinde.

Die Beamten leiteten umgehend die erforderlichen Maßnahmen ein und verständigten Feuerwehr sowie Wasserrettung.



Kurz darauf konnte die Polizei einen offensichtlich alkoholisierten 20-jährigen Polen am Innufer im Bereich der Innbrücke antreffen.