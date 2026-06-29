29.06.2026 16:04 Fährgäste erspähen großen Baumstamm: Was sie darauf erkennen, können sie kaum glauben

Es sollte eine schöne Flussfahrt über den riesigen Amazonas in Brasilien werden. Doch für die Gäste einer Touri-Fähre und deren Besatzung wurde es so viel mehr.

Von Christian Norm

Brasilien - Es sollte eine schöne Flussfahrt über den riesigen Amazonas in Brasilien werden. Doch für die Gäste einer Touri-Fähre und deren Besatzung wurde sie in der vergangenen Woche so viel mehr. Grund für die Aufregung war ein großer Baumstamm, der mitten auf dem Fluss trieb. Der eigentliche Blickfang war jedoch das, was sich darauf befand.

Wer hing denn da mitten auf dem Amazonas auf einem großen Baumstamm? © Facebook/Screenshot/Fred Vital Sowohl Besatzung als auch Gäste staunten nicht schlecht, als sie sahen, dass ein Hund auf dem Treibgut um sein Leben kämpfte. Das erschöpfte Tier rutschte immer wieder ins Wasser, kletterte dann zurück auf den Stamm. Allen an Bord war klar: Diese arme Fellnase musste gerettet werden. In einem Facebook-Video von Fred Vital, der ebenfalls auf der Fähre war, ist die Rettung zu sehen. Darin nähert sich das Schiff langsam dem Stamm. Dann wird er mithilfe eines Seils an die Fähre herangezogen. Schließlich schnappt sich ein junger Mann den Hund, der noch sehr jung zu sein scheint. An Bord wird klar, dass es sich um ein Weibchen handelt, das zwar erschöpft, aber wohlauf ist. Kurioses Wirklich coole Fanmeile: Sachse baut sich Pool in den Laster Aber wie ging es danach weiter?

Warum, weiß niemand: Diesen Hund hatte es auf dem Stamm weit nach draußen getrieben. Ohne die rettende Fähre hätte er vermutlich nicht überlebt. © Facebook/Screenshot/Fred Vital

Videos auf Facebook und Instagram zeigen Rettung der Hündin