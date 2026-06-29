Wirklich coole Fanmeile: Sachse baut sich Pool in den Laster

Radebeul - Die Freibäder in Sachsen platzen bei dieser Hitze aus allen Nähten. Wer sich dort nicht um die letzten Schattenplätze streiten will, muss eben kreativ werden. Silvio Hoffmann (52) hat das Problem auf seine ganz eigene, geniale Art gelöst.

Silvio Hoffmann (52) hatte vor ein paar Jahren schon aus einem Container einen Pool gebaut. © Norbert Neumann

Als die Wetter-App das extreme Rekord-Wochenende ankündigte, fackelte er nicht lange. Hoffmann arbeitet beim Containerdienst Brückner in Weinböhla und hatte eine echte Blitz-Idee: "Ich habe den Chef gefragt, ob ich mir einen Dreiachskipper ausborgen kann." Gesagt, getan!

Zusammen mit seinen Freunden ging das Heimwerker-Projekt los: Erst wurde der riesige Lkw-Anhänger komplett mit dicker Folie ausgelegt, dann hieß es: Wasser marsch!

Seit Freitag lief das kühle Nass in den stählernen Riesen. Satte 15 Kubikmeter fasst der Mega-Pool im Laster.

"Als wir das Wasser reingelassen haben, hatte es noch erfrischende 10 Grad. Mittlerweile hat es sich auf 30 Grad aufgewärmt", erzählt Hoffmann.