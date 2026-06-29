Wirklich coole Fanmeile: Sachse baut sich Pool in den Laster

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Silvio Hoffmann hat sich seine eigene Fanmeile gebaut. Er befüllte einen Laster mit Wasser und verwandelte ihn in eine Public-Viewing-Oase.

Von Benjamin Schön

Radebeul - Die Freibäder in Sachsen platzen bei dieser Hitze aus allen Nähten. Wer sich dort nicht um die letzten Schattenplätze streiten will, muss eben kreativ werden. Silvio Hoffmann (52) hat das Problem auf seine ganz eigene, geniale Art gelöst.

Silvio Hoffmann (52) hatte vor ein paar Jahren schon aus einem Container einen Pool gebaut.
Silvio Hoffmann (52) hatte vor ein paar Jahren schon aus einem Container einen Pool gebaut.  © Norbert Neumann

Als die Wetter-App das extreme Rekord-Wochenende ankündigte, fackelte er nicht lange. Hoffmann arbeitet beim Containerdienst Brückner in Weinböhla und hatte eine echte Blitz-Idee: "Ich habe den Chef gefragt, ob ich mir einen Dreiachskipper ausborgen kann." Gesagt, getan!

Zusammen mit seinen Freunden ging das Heimwerker-Projekt los: Erst wurde der riesige Lkw-Anhänger komplett mit dicker Folie ausgelegt, dann hieß es: Wasser marsch!

Seit Freitag lief das kühle Nass in den stählernen Riesen. Satte 15 Kubikmeter fasst der Mega-Pool im Laster.

Frau wundert sich über hohen Preis für Glasschale: Als sie dieses Detail sieht, wird ihr alles klar
Kurioses Frau wundert sich über hohen Preis für Glasschale: Als sie dieses Detail sieht, wird ihr alles klar

"Als wir das Wasser reingelassen haben, hatte es noch erfrischende 10 Grad. Mittlerweile hat es sich auf 30 Grad aufgewärmt", erzählt Hoffmann.

Am Montag wird das Wasser von einem Unternehmen wieder abgepumpt und zum Gießen genutzt.
Am Montag wird das Wasser von einem Unternehmen wieder abgepumpt und zum Gießen genutzt.  © Norbert Neumann
Lange Schlangen am Eingang der Freibäder waren am Wochenende Programm.
Lange Schlangen am Eingang der Freibäder waren am Wochenende Programm.  © Ove Landgraf

Laster wird zur Public-Viewing-Oase

Auch den Kids scheint der Pool auf dem Laster richtig zu gefallen.
Auch den Kids scheint der Pool auf dem Laster richtig zu gefallen.  © Norbert Neumann

Abends verwandelt sich der Laster-Pool in die perfekte Public-Viewing-Oase!

Hoffmann und seine Kumpels haben einfach ein paar Gartenstühle mitten in den Pool gestellt. Der Fernseher steht sicher oben auf dem Fahrerhaus. "Das ist die kühlste Fanmeile hier", schwärmt Hoffmann.

Im Dresdner Stauseebad Cossebaude flüchteten zahlreiche Sachsen ins kühle Wasser.
Im Dresdner Stauseebad Cossebaude flüchteten zahlreiche Sachsen ins kühle Wasser.  © Norbert Neumann

Und was passiert, wenn die nächste Hitzewelle anrollt? Hoffmann grinst: "Wenn es noch mal so heiß wird, hängen wir halt einfach noch einen zweiten Hänger dran."

Titelfoto: Bildmontage: Norbert Neumann

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