Wirklich coole Fanmeile: Sachse baut sich Pool in den Laster
Radebeul - Die Freibäder in Sachsen platzen bei dieser Hitze aus allen Nähten. Wer sich dort nicht um die letzten Schattenplätze streiten will, muss eben kreativ werden. Silvio Hoffmann (52) hat das Problem auf seine ganz eigene, geniale Art gelöst.
Als die Wetter-App das extreme Rekord-Wochenende ankündigte, fackelte er nicht lange. Hoffmann arbeitet beim Containerdienst Brückner in Weinböhla und hatte eine echte Blitz-Idee: "Ich habe den Chef gefragt, ob ich mir einen Dreiachskipper ausborgen kann." Gesagt, getan!
Zusammen mit seinen Freunden ging das Heimwerker-Projekt los: Erst wurde der riesige Lkw-Anhänger komplett mit dicker Folie ausgelegt, dann hieß es: Wasser marsch!
Seit Freitag lief das kühle Nass in den stählernen Riesen. Satte 15 Kubikmeter fasst der Mega-Pool im Laster.
"Als wir das Wasser reingelassen haben, hatte es noch erfrischende 10 Grad. Mittlerweile hat es sich auf 30 Grad aufgewärmt", erzählt Hoffmann.
Laster wird zur Public-Viewing-Oase
Abends verwandelt sich der Laster-Pool in die perfekte Public-Viewing-Oase!
Hoffmann und seine Kumpels haben einfach ein paar Gartenstühle mitten in den Pool gestellt. Der Fernseher steht sicher oben auf dem Fahrerhaus. "Das ist die kühlste Fanmeile hier", schwärmt Hoffmann.
Und was passiert, wenn die nächste Hitzewelle anrollt? Hoffmann grinst: "Wenn es noch mal so heiß wird, hängen wir halt einfach noch einen zweiten Hänger dran."
Titelfoto: Bildmontage: Norbert Neumann