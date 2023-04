Fahrer lässt Geld auf Autobahn regnen - um seine Mitmenschen zu segnen

Eugene - Laut Klischee ist der April geplagt von Wetterphänomen, bei denen sich Schnee, Sonne und Schauer auch mal abwechselnd die Hand reichen können. Mit derartigem Niederschlag hätten Menschen im US-Bundesstaat Oregon am vergangenen Dienstagabend, dem 11. April, jedoch auch in diesem unbeständigen Monat nicht gerechnet.