Mann fährt extra drei Stunden zum Friseur: Was der aus ihm macht, lässt Frauenherzen höherschlagen

Richmond (USA) - Manche Veränderungen sind derart notwendig und können einfach nicht mehr warten. Selbst, wenn man dafür beinahe 300 Kilometer auf sich nehmen muss. Die lange Fahrt sollte der 29-jährige Kunde in Thai Nguyens Salon aber keine Sekunde lang bereuen.

Dieser 29-Jährige wollte auf Anraten seiner Schwester eine moderne Vokuhila ausprobieren. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/nguyensteadycutting

Der Friseur aus Richmond im US-Bundesstaat Virginia ist nicht nur Experte, was haarige Angelegenheiten angeht, sondern auch manchmal Kummerkasten.

So vertraute ihm sein neuester Kunde an, dass es in Sachen Liebe einfach nicht klappen will. "Ich war noch nie länger als drei Monate mit einer Frau zusammen", gibt er in Thais Video zu. Anstatt dies aber seinen Verflossenen vorzuwerfen, sucht er die Schuld bei sich. "Ich glaube, das liegt an mir."

Bei diesem Problem kann ihm Friseur Thai zwar nicht helfen, dafür aber mit jenem Malheur auf seinem Kopf. Dort sprießen nämlich viele zottelige Haare, die den 29-Jährigen deutlich älter aussehen lassen. Bevor er wieder ins Dating-Leben einsteigt, soll sich das ändern, so der Mann aus Apex.

Ihn stört beispielsweise seine hohe Stirn, die durch die aktuelle Frisur mit Mittelscheitel besonders betont wird. Da er es allerdings schon einmal vergeblich mit einem seitlichen Scheitel probiert hatte, soll es diesmal eine moderne Vokuhila werden.