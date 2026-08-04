Eltern schenken Kindern jedes Jahr das Gleiche zum Geburtstag: Ihr Grund kommt gut an
Chicago (Illinois, USA) - Diese Tradition gibt es seit dem ersten Geburtstag ihrer Tochter Dorie (10) - und wird inzwischen auch bei ihrem jüngeren Sohn Jordan (6) fortgesetzt. Julia Zaborowski-Casper (45) und ihr Mann Phil Casper aus Chicago schenken ihren Kindern an deren Geburtstagen "das Geschenk der Zeit". Damit meinen die Eltern, dass ihr Nachwuchs vor allem eine gemeinsame Zeit von ihnen geschenkt bekommt. Aber sollten sie ihren Kindern nicht ohnehin immer Zeit schenken? People hat den beiden in einem Interview auf den Zahn gefühlt.
Nein, an einem Mangel an Geld oder gar an Geiz kann diese Entscheidung kaum liegen. Wer durch das Instagram-Profil von Mama Julia scrollt, merkt schnell: Diese Familie hat genug Kohle.
Ein Beispiel: In einem der Clips möchte Jordan in den Park gehen. Was genau für einen Park er meint, wird achselzuckend mit einem spontanen Flug der ganzen Familie nach Disneyland erklärt.
Papa Phil hat nämlich ein eigenes Unternehmen hochgezogen, das gut läuft, ihm aber auch viel Zeit abverlangt. Julia hatte deshalb schon früh den Eindruck, dass er seinen Kindern durch bloße Anwesenheit das größte Geschenk machen könnte.
"Ich finde, diese Tradition verbindet gemeinsame Zeit mit Erlebnissen - es ist also das Beste aus beiden Welten", sagte Julia gegenüber People. Die gemeinsame Zeit an den Geburtstagen dürfen ihre Kinder nämlich durchaus mit teuren Wünschen füllen - was sie aber gar nicht immer tun.
Eltern kommen auf Instagram gut mit "Geschenk der Zeit" an
"Letztes Jahr wollte Jordan mittags und abends Hotdogs essen, und genau das haben wir auch gemacht", erinnerte sich Julia und fügte hinzu: "Er spricht heute noch davon!" Ein Geburtstag kann aber durchaus auch in einer Shopping-Tour enden.
"Ich glaube, es begeistert sie so sehr, ihren besonderen Tag selbst planen zu dürfen, weil es ihnen Autonomie verleiht und die Möglichkeit gibt, genau zu überlegen, was ihnen Spaß machen würde", so Julia.
Die 45-Jährige weiß Zeit auch deshalb so sehr zu schätzen, weil sie ihren Vater im Alter von acht Jahren verloren hat. Daher weiß sie, dass die Dinge ganz schnell vorbei sein können.
Die Idee der Eltern kam vor einigen Monaten auch sehr gut auf Instagram an. Ein Video, in dem sie "das Geschenk der Zeit" vorstellten, erhielt fast 200.000 Likes. "Für mich kommt es nicht darauf an, was wir genau unternehmen. Viel wichtiger ist, dass sie wissen: Wir halten uns den ganzen Tag nur für sie frei", sagte Julia abschließend.
Ein fader Beigeschmack bleibt trotzdem. Denn das Jahr hat noch 364 weitere Tage, an denen man für seine Kinder da sein sollte. Wer wenig Geld hat, aber viel Zeit mit seinen Kids verbringt, dürfte sich an dieser Stelle direkt besser fühlen.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshots/juliazabo