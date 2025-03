Familie will Pool auf Vordermann bringen und macht 60 Jahre alte Entdeckung

In dem völlig verschlammten Becken wurden neben fünf alten Schildkröten auch Frösche, eine Glattechse und viele Eier gefunden. © Bildmontage/Screenshot/Facebook/Tessa’s Reptile Services

"Da waren fünf große weibliche Langhalsschildkröten im Alter zwischen 20 und 60 Jahren. Es waren große Mädchen", so die Expertin.

Um die Tiere in einen neuen Lebensraum umsiedeln zu können, mussten sie zunächst aus dem matschigen Pool geholt werden. Dies war laut Tessa eine "ekelhafte" Aktion gewesen.

Neben den Panzertieren zogen Tessa und ihre Kollegin noch zwei Banjo-Frösche und eine zweizehige Glattechse aus dem Schlamm. Außerdem stießen die Frauen auf einen "Haufen Eier", die später in einem Brutkasten verwahrt wurden.

"Ich musste mir sogar Kleidung leihen, da ich vom Wühlen im Morast überall mit Matsch bedeckt war", erklärt Tessa in einem Facebookbeitrag amüsiert. Die Bilder des Rettungseinsatzes sprechen für sich: Man sieht die Reptilienliebhaberin im fast hüfthohen Schlamm wühlen und immer wieder ein verdrecktes Lebewesen herausziehen.

Für die Langhalsschildkröten ging es - nach einer gründlichen Reinigung - in einen nahe gelegenen See. Die Rettung dieser Tiere lag Tessa ganz besonders am Herzen, denn die Art sei bedroht. Vor allem die Urbanisierung und die hohe Fuchspopulation in der Gegend wäre ein großes Problem.