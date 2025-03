Fischer nach mehr als drei Monaten auf auf hoher See gerettet! Er aß Kakerlaken, Vögel und Schildkröte

San Juan de Marcona/Chimbote (Peru) - Was nach dem Stoff für einen großen Seemannsroman klingt, ist Máximo Napa (61) aus Peru wirklich passiert: Mehr als drei Monate trieb er völlig alleine und verloren durch internationale Gewässer. In dieser Woche die große Überraschung, der Fischer hat überlebt! Es kam zum emotionalen Wiedersehen mit seiner Familie.

Máximo Napa (61) überlebte mehr als drei Monate auf hoher See. © PERUVIAN NAVY/AFP

Am 7. Dezember vergangenen Jahres hatte Máximo Napa Castro mit seinem Holzboot "El Gatón 2" den Hafen von San Juan de Marcona im Süden Perus verlassen, wie die Nachrichtenagenturen Andina und AFP berichteten.

Laut Andina sorgten miese Wetterbedingungen dafür, dass der 61-Jährige von seiner Route abkam und schließlich im offenen Meer landete. Am 17. Dezember riss der Kontakt zu seiner Familie ab.

Mithilfe der Fischergemeinde und Schifffahrtsbehörden leiteten seine Angehörigen eine erfolglose Suche nach Napa ein. Monatelang trieb der Peruaner alleine und quasi ohne Nahrung und am Ende auch ohne Trinkwasser über die offene See.

Erst in dieser Woche, am 11. März, entdeckte ihn die Besatzung eines ecuadorianischen Schiffs! Nach AFP-Informationen befand Napa sich inzwischen rund tausend Kilometer weiter nördlich nahe der Hafenstadt Chimbote. Den Umständen entsprechend war sein gesundheitlicher Zustand laut Marine in Ordnung, allerdings war er völlig dehydriert.



"Es schien, als würde ich nicht überleben, denn ich hatte 15 Tage lang weder gegessen noch Wasser getrunken", sagte der 61-Jährige der peruanischen Nachrichtenagentur Andina.