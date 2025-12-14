Mutter lässt Tochter kurz allein: Als sie ihr Kind wiedersieht, traut sie ihren Augen nicht

Texas (USA) - Diese Dreijährige ist taffer als Lara Croft! Bellamy (3) aus Texas wurde vor ein paar Tagen von ihrer Mutter McKenzie Trahan (29) nur für einen kurzen Moment unbeaufsichtigt gelassen. Als ihre Mutter zurück ins Zimmer kam, traute sie ihren Augen nicht - und ihren Ohren kurz darauf auch nicht mehr.

Bellamy (3) wurde vor Kurzem von ihrer Mutter McKenzie Trahan (29) mit mächtig viel Mascara auf der Stirn erwischt. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/mckenzie.trahan20

Seit der vergangenen Woche geht das entsprechende "Wortgefecht" zwischen Mutter und Tochter auf TikTok viral. In dem kuriosen Clip steht die Kleine - mit ordentlich Mascara auf und zwischen den Augenbrauen - vor ihrer Mama.

Diese hält ihr den Mascara-Stift direkt unter die Nase, will von ihr wissen, ob sie etwas dazu zu sagen hat. Doch Bellamy ist ein ganz harter Hund, gibt sich komplett unwissend: "Nein!"

"Hast du ihn geöffnet?", hakt die Texanerin nach. "Kann ich ihn sehen?", gibt sich die Dreijährige komplett ahnungslos. "Hast du das auf dein Gesicht aufgetragen?", erhöht ihre Mutter den Druck.

Doch Bellamy schüttelt standhaft den Kopf. "Bist du sicher?", will ihre Mama wissen. Erst jetzt knickt die Kleine ein wenig ein: "Nein, ich bin nicht sicher". Ein Geständnis ist das aber nicht. Schließlich bricht die Aufnahme ab.

Über eine ehrliche Antwort kann sich McKenzie Trahan also nicht freuen. Dafür aber über etwas anderes.