Zu schwer für den Start: Fünf Passagiere müssen Flugzeug verlassen

Southend - Es sollte ein normaler Flug von Southend ( Großbritannien ) nach Málaga ( Spanien ) am 11. April werden - doch für fünf Passagiere endete die Reise bereits vor dem Start.

Der Pilot der EasyJet-Maschine sagte, dass fünf Personen das Flugzeug verlassen müssen, da es sonst nicht starten könnte. (Archivbild) © Nicholas.T.Ansell/PA Wire/dpa

Wie Mirror berichtete, befand sich das Flugzeug kurz vor dem Start, als der Pilot der EasyJet-Maschine durchgab, dass fünf Passagiere aussteigen müssten, da der Flieger die Gewichtsbeschränkungen für die Startbahn überschritten habe und sonst nicht starten könne.

Dabei soll er gedroht haben, andernfalls das gesamte Gepäck in Southend zurückzulassen.

Die Fluggäste waren fassungslos. Schließlich haben sich fünf Reisende aber bereit erklärt, aus- und auf alternative Flüge umzusteigen.

Eine Passagierin, die an Bord blieb, sagte: "Ich konnte es ehrlich gesagt nicht glauben - ich dachte zuerst, er macht einen Witz. Es war bizarr, so etwas habe ich noch nie erlebt."

"Die ausgestiegenen Passagiere wurden von uns Zurückgebliebenen mit Applaus verabschiedet. Die Flugbesatzung sagte, sie habe so etwas noch nie erlebt", so eine weitere Mitreisende.

Sie fügte hinzu: "Bevor die zusätzlichen Passagiere ausstiegen, waren bereits zehn Plätze leer."