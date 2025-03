Frau bestellt Essen: Als sie sieht, wer vor ihrer Tür steht, ist sie baff

Doch als er sich mit seinem Namen vorstellte – Wilmer Melendez (69) – machte es Klick, und die Erinnerungen an ihre Schulzeit kamen in ihr Gedächtnis.

Loreiny Penalo wollte an einem Freitagabend eigentlich nur Essen bestellen. Am Ende wird sie diesen Tag nicht wieder vergessen.

Vor 15 Jahren schloss Loreiny Penalo die Schule ab, an der Wilmer Melendez unterrichtete. © Screenshot/TikTok/ loreinypac

Obwohl Melendez mehr 38 Jahre gearbeitet hatte, wurde die Zeit, die er im Ausland unterrichtete, nicht angerechnet - seine Rente war dementsprechend niedrig. Weiter erzählte er, dass er aufgrund einer chronischen Autoimmunerkrankung mit Muskelschwäche Schwierigkeiten hätte.

"Ihn während seines Ruhestands arbeiten zu sehen, brach mir das Herz. Ich wollte ihn sofort umarmen", so Penalo.

Kurzerhand postete sie ein Video auf TikTok, in dem sie von ihm erzählte. Ihre Follower forderten sie schnell dazu auf, eine GoFundMe-Kampagne für den Rentner ins Leben zu rufen. Dort konnte sie prompt rund 37.900 Euro für Melendez sammeln!

"Sie war so nervös, davon zu erzählen, aber ich verstand nicht wirklich, was GoFundMe ist und was los war. Erst als sie mir die Seite zeigte und es mir ein paar Mal erklärte, verstand ich es. Ich war so schockiert, verwirrt, glücklich und Gott dankbar", so der ehemalige Lehrer.

Auch wenn der 69-Jährige weiter Essen ausliefern wird, betonte er, dass ihm das Geld der Spendenaktion sehr geholfen hätte und er Loreiny Penalo sehr dankbar ist.