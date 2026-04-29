Frau bewegt sich komisch: Als sie im Security-Check am Flughafen kontrolliert wird, ist klar, wieso

Bangkok (Thailand) - Sicherheitsbeamte haben am internationalen Flughafen Suvarnabhumi in Bangkok eine junge Frau kontrolliert und dabei eine kuriose Entdeckung gemacht!

Die 19-Jährige (r.) trug die Schildkröten eingepackt in Säckchen unter ihrer Kleidung. © Bildmontage: Ministerium für Nationalparks, Wildtiere und Pflanzenschutz

Laut Bangkok Post wollte die 19-Jährige am Dienstagmorgen gegen 5.25 Uhr (Ortszeit) mit der Maschine von VietJetAir von der thailändischen Hauptstadt nach Taipeh reisen.

Den Security-Mitarbeitern erschien die Passagierin allerdings in ihren Körperbewegungen verdächtig, weshalb sie schließlich kontrolliert wurde.

Dass die Beamten den richtigen Riecher bewiesen hatten, stellte sich schnell heraus: Am Körper der Taiwanerin befanden sich nämlich 30 indische Sternschildkröten (Geochelone elegans).

Die streng geschützten Reptilien mit dem charakteristischen Panzer befanden sich in Stoffsäckchen und waren mit Klebeband unter der Kleidung der jungen Frau befestigt.

Eines der Tiere war laut Angaben der Behörden bereits tot.