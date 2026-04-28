Mega-Tiramisu stellt neuen Weltrekord auf
London - 20.000 Eier, zwei Tonnen Mascarpone und etwa 150.000 Löffelbiskuits brauchte es, um einen neuen Weltrekord aufzustellen. In London zauberten 100 italienische Konditoren daraus nun das längste Tiramisu der Welt.
Den bisherigen Rekord von 273,5 Meter, der 2019 aufgestellt wurde, brach das Team mit 440,6 Meter um Längen.
Küchenchef Carmelo Carnevale erklärte der BBC, dass das Dessert mindestens acht Zentimeter hoch und 15 Zentimeter breit sein musste.
Zu den Regeln von Guinness World Records gehörte auch, den Nachtisch vor Ort in der Chelsea Town Hall zuzubereiten und zusammenzusetzen.
Tiramisu sei "das unglaublichste Dessert, das Italien exportiert hat", sagte Mirko Ricci, Initiator des Rekordversuchs, dem britischen Sender.
Die Konditoren wählten keine italienische Stadt, sondern London als Veranstaltungsort, um die Royal Family zu ehren.
Deshalb verzierten sie das Tiramisu auch mit einer goldenen Krone und dem Monogramm von König Charles (77).
Titelfoto: IMAGO/Anadolu Agency