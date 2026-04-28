Mega-Tiramisu stellt neuen Weltrekord auf

London - 20.000 Eier, zwei Tonnen Mascarpone und etwa 150.000 Löffelbiskuits brauchte es, um einen neuen Weltrekord aufzustellen. In London zauberten 100 italienische Konditoren daraus nun das längste Tiramisu der Welt.

30 Euro kostete ein Kilo dieses Desserts, welches für den guten Zweck verkauft wurde. © IMAGO/Anadolu Agency

Den bisherigen Rekord von 273,5 Meter, der 2019 aufgestellt wurde, brach das Team mit 440,6 Meter um Längen.

Küchenchef Carmelo Carnevale erklärte der BBC, dass das Dessert mindestens acht Zentimeter hoch und 15 Zentimeter breit sein musste.

Zu den Regeln von Guinness World Records gehörte auch, den Nachtisch vor Ort in der Chelsea Town Hall zuzubereiten und zusammenzusetzen.

Tiramisu sei "das unglaublichste Dessert, das Italien exportiert hat", sagte Mirko Ricci, Initiator des Rekordversuchs, dem britischen Sender.