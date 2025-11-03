Maklerin will Kunden Terrasse zeigen: Als sie ihren Fehler bemerkt, ist es zu spät
New York - Für Situationen wie diese wurde die Redensart "Glück im Unglück" erfunden. Maklerin Danielle Eyubeh (30) ist im US-Bundesstaat New York tätig. Dort wollte sie ihren Kunden im vergangenen Monat die Terrasse einer Immobilie präsentieren. Doch während sie selbstbewusst vorwärtsschritt, bemerkte sie ihren Fehler erst zu spät.
Das Video, in dem die Situation zu sehen ist, geht seit Mitte Oktober auf TikTok viral. In dem Clip wird Eyubeh von hinten gefilmt, während sie mit einem Macbook in der Hand schnurstracks auf eine Fläche zuläuft.
Kaum hat sie diese betreten, sackt die Maklerin plötzlich ein. Wasser sammelt sich um ihre Stöckelschuhe. Nach ein, zwei Sekunden wird klar, was los ist: Die Frau befindet sich gerade auf der gut gespannten Plane eines Pools!
Trotzdem agiert sie vergleichsweise souverän. Langsam, aber bestimmt geht die 30-Jährige einfach weiter, bis sie die andere Seite erreicht hat. Kurz bevor sie festen Boden unter den Füßen hat, bricht der Clip leider ab.
Beeindruckt sind trotzdem viele von der kuriosen Szene. 7,9 Millionen Klicks sind inzwischen zusammengekommen, dazu mehr als 400.000 Likes.
In einem Interview mit Newsweek hat die New Yorkerin diese Woche erklärt, wie sie sich in diesen Schlamassel manövrieren konnte.
Virales TikTok-Video zeigt kuriosen Moment
"Ich war so darauf konzentriert, das Haus zu zeigen und eine vorherige Frage meines Kunden zu beantworten", sagte sie.
"Deshalb bin ich schnell zurück ins Haus gerannt, um meinen Laptop zu holen und die Informationen zu besorgen. In meiner Aufregung und im Eifer des Gefechts habe ich den Pool dabei völlig vergessen", fügte die Maklerin hinzu.
Die Tatsache, dass der Pool auf Fotos im Internet gut zu sehen war, während er vor Ort optisch nahezu versteckt blieb, machte die Situation nicht besser.
"Das war einfach ein kleiner Moment der Verwirrung. Ich hatte einen offenen Pool erwartet und dachte ehrlich gesagt, es wäre eine Terrasse oder so etwas", so Eyubeh.
