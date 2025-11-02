 718

Grelles Rätsel sorgt für Aufregung: Bergbach leuchtet neongrün

Wanderer trauten ihren Augen nicht: Bei Kochel am See leuchtete ein Bergbach neongrün. Polizei und Feuerwehr rückten an.

Von Benedikt Zinsmeister

Kochel am See - Wanderern im Süden von Bayern bot sich am Samstag ein mysteriöser Anblick: Ein Bach unterhalb der Lainbachwasserfälle bei Kochel am See erstrahlte neongelb statt klar.

Der Bergbach im Landkreis Bad Tölz leuchtete neongrün.
Der Bergbach im Landkreis Bad Tölz leuchtete neongrün.  © Feuerwehr Kochel am See

Aus Sorge wählten die Wanderer den Polizeinotruf 110. Die Beamten riefen kurz darauf die Feuerwehr zur Hilfe, um den mysteriösen Grund für die grelle Färbung zu ermitteln. Das teilten Polizei und Feuerwehr mit.

Mit einem Geländewagen machten sich die Feuerwehrleute auf den Weg, ehe sie nach einem kurzen Fußmarsch an dem Bergbach ankamen.

"Bereits auf dem Anmarsch war deutlich zu erkennen, dass sich der Bachlauf über mehrere hundert Meter intensiv neongelb verfärbt hatte", so die Rettungskräfte.

Besitzer in Angst und Panik: Ausgebüxter Papagei löst Feuerwehreinsatz aus
Kurioses Besitzer in Angst und Panik: Ausgebüxter Papagei löst Feuerwehreinsatz aus

Zahlreiche Schaulustige verfolgten den kuriosen Einsatz.

Neongrüner Bergbach löst Einsatz von Feuerwehr und Polizei aus: Experten geben Entwarnung

Nach Rücksprache mit einem Spezialisten und einem Mitarbeiter des Wasserwirtschaftsamts Weilheim konnte Entwarnung gegeben werden: Der Stoff, der das Wasser neongelb gefärbt hatte, ist absolut unbedenklich für die Umwelt.

Die Fachleute entnahmen trotzdem Wasserproben zur weiteren Untersuchung, um sicherzugehen. Der Einsatz war nach rund eineinhalb Stunden beendet.

Titelfoto: Feuerwehr Kochel am See

Mehr zum Thema Kurioses: