Grelles Rätsel sorgt für Aufregung: Bergbach leuchtet neongrün

Kochel am See - Wanderern im Süden von Bayern bot sich am Samstag ein mysteriöser Anblick: Ein Bach unterhalb der Lainbachwasserfälle bei Kochel am See erstrahlte neongelb statt klar.

Der Bergbach im Landkreis Bad Tölz leuchtete neongrün. © Feuerwehr Kochel am See

Aus Sorge wählten die Wanderer den Polizeinotruf 110. Die Beamten riefen kurz darauf die Feuerwehr zur Hilfe, um den mysteriösen Grund für die grelle Färbung zu ermitteln. Das teilten Polizei und Feuerwehr mit.

Mit einem Geländewagen machten sich die Feuerwehrleute auf den Weg, ehe sie nach einem kurzen Fußmarsch an dem Bergbach ankamen.

"Bereits auf dem Anmarsch war deutlich zu erkennen, dass sich der Bachlauf über mehrere hundert Meter intensiv neongelb verfärbt hatte", so die Rettungskräfte.

Zahlreiche Schaulustige verfolgten den kuriosen Einsatz.