Grelles Rätsel sorgt für Aufregung: Bergbach leuchtet neongrün
Kochel am See - Wanderern im Süden von Bayern bot sich am Samstag ein mysteriöser Anblick: Ein Bach unterhalb der Lainbachwasserfälle bei Kochel am See erstrahlte neongelb statt klar.
Aus Sorge wählten die Wanderer den Polizeinotruf 110. Die Beamten riefen kurz darauf die Feuerwehr zur Hilfe, um den mysteriösen Grund für die grelle Färbung zu ermitteln. Das teilten Polizei und Feuerwehr mit.
Mit einem Geländewagen machten sich die Feuerwehrleute auf den Weg, ehe sie nach einem kurzen Fußmarsch an dem Bergbach ankamen.
"Bereits auf dem Anmarsch war deutlich zu erkennen, dass sich der Bachlauf über mehrere hundert Meter intensiv neongelb verfärbt hatte", so die Rettungskräfte.
Zahlreiche Schaulustige verfolgten den kuriosen Einsatz.
Neongrüner Bergbach löst Einsatz von Feuerwehr und Polizei aus: Experten geben Entwarnung
Nach Rücksprache mit einem Spezialisten und einem Mitarbeiter des Wasserwirtschaftsamts Weilheim konnte Entwarnung gegeben werden: Der Stoff, der das Wasser neongelb gefärbt hatte, ist absolut unbedenklich für die Umwelt.
Die Fachleute entnahmen trotzdem Wasserproben zur weiteren Untersuchung, um sicherzugehen. Der Einsatz war nach rund eineinhalb Stunden beendet.
Titelfoto: Feuerwehr Kochel am See