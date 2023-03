Frau denkt, sie drückt Pickel aus, dann erkennt sie aber die Wahrheit

"Ich glaube, das Botox ist aus meinem Gesicht gelaufen. Guck mal", meint die junge Frau in ihrem Clip und präsentiert dann die obere Hälfte ihres Gesichts.

Nach dem Termin entdeckte sie dann einen Pickel in ihrem Gesicht und drückte völlig ahnungslos an der vermeintlichen Unreinheit herum. Doch die Wahrheit schmerzte nicht nur ihrem Körper, sondern auch ihrem Geldbeutel!

Doch was ist geschehen?

"Ich habe den teuersten Fehler aller Zeiten gemacht", erklärt sie in ihrem Video .

Die Frau, die auf TikTok unter dem Namen "Undecided_and_unguided" aktiv ist, gab in einem ihrer neuesten Videos zu, dass ihr ein fatales Missgeschick passiert ist.

Die TikTokerin vermutet, dass sie ihr frisch gespritztes Botox wieder aus ihrem Gesicht gedrückt hat. © Bildmontage Screenshot TikTok/Undecided_and_unguided

Tatsächlich sieht man auf der rechten Seite der Stirn einen Unterschied zum linken Part. Dort, wo das Muskelgift wieder herausgedrückt wurde, sind nämlich wieder die verhassten Falten zu erkennen.

"Es war wie ein Knoten unter meiner Haut", schreibt die TikTokerin in der Kommentarspalte. "Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe, aber kaum habe ich darauf gedrückt, kamen Blut und Eiter herausgelaufen 😳 so eklig."

Offenbar scheint dies nicht nur ihr passiert zu sein. Einige Zuschauer berichten in den Kommentaren, dass ihnen schon einmal etwas Ähnliches widerfahren ist.

Ali Weiss, eine ästhetische Krankenschwester, kann die Userin sogar beruhigen: "Du brauchst nur eine schnelle Nachbesserung, alles wird gut!"

Weiss vermutet, dass die TikTokerin nicht Schuld an der Misere ist. "Du hast nichts vermasselt", schreibt sie. "Es wäre auf jeden Fall passiert." Offenbar war das Botox nicht tief genug injiziert worden.

Ihre Botox-Panne verschaffte der jungen Frau zumindest auf TikTok etwas Erfolg: Mehr als 2,3 Millionen Mal wurde ihr Clip bereits angeklickt.