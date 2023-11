Frau erkennt in TV-Sendung ihren Mann bei Raubüberfall und reagiert sofort

Nach einem Raubüberfall auf einen Juwelier, sah sich einer der Täter selbst im Fernsehen. Seine Frau schaute auch zu und brachte ihn persönlich zur Polizei. (Symbolbild) © 123rf.com/mpfoto71

Das Paar aus Den Haag hatte es sich am Donnerstagabend mit ein paar Snacks und Getränken auf der Couch gemütlich gemacht, um gemeinsam einen schönen Fernsehabend zu verbringen.

Plötzlich nahm der Ehemann die Fernbedienung und wechselte das Programm. Der 55-Jährige zappte zum niederländischen Fernsehsender NPO 2, wo gerade die Sendung "Opsporing Verzocht" lief, die dem deutschen Format "Aktenzeichen XY … ungelöst" ähnelt, berichtet das lokale niederländische Nachrichtenportal indebuurt.nl.

Möglicherweise hätte er das nicht tun sollen, weil in diesem Augenblick über einen Überfall auf einen Juwelier berichtet wurde, um einen an der Tat beteiligten Räuber zu finden.

Was im nächsten Moment in der Frau des Mannes vor sich ging, kann man nur erahnen, denn: Sie erkannte ihren Ehemann in dem Beitrag, er war der gesuchte Kriminelle!

"Sie haben es vielleicht schon erraten: Der Mann auf der Couch sah sich selbst dabei zu, wie er den Laden ausraubte", schrieb die Polizei des Stadtbezirks Scheveningen von Den Haag in einem Instagram-Beitrag.

Der Spaß auf der Couch war damit natürlich vorbei, denn die Frau reagierte sofort!