Frau ersteigert Spielhäuser: Was sie dann damit anstellt, sorgt für erstaunte Gesichter

Utah (USA) - Während andere von fernen Fantasy-Welten träumen, lässt die US-Amerikanerin Haley Orrock (29) aus Utah diese Vorstellung zur Realität werden. Aus längst vergessenen Spielhäusern zaubert sie in ihrem Garten eine atemberaubende Feenlandschaft .

Ursprünglich plante Haley Orrock (29), vier magische Spielhäuser in ihrem Garten zu errichten - doch dieser Gedanke war schnell verflogen, sie wollte mehr. © Fotomontage/Instagram/Screenshot/bonesandbuilds

Die Idee für das magische Dörfchen entstand bereits vor rund drei Jahren. Was zunächst mit einer einzigen Hütte begann, entwickelte sich in kürzester Zeit zu einem außergewöhnlichen Projekt. "Aktuell besteht das Dorf aus vier Spielhäusern", verriet Haley im Gespräch mit PEOPLE.

Besonders herausfordernd sei dabei nicht der Kauf oder die Gestaltung der Häuschen selbst, sondern ihr Transport. "Alle Häuser habe ich über Facebook Marketplace gefunden", betonte sie. Die Abholung der Hütten selbst sei dabei nicht ganz so ungefährlich.

"Eines der Häuschen hat uns damals in einen Autounfall verwickelt, das andere war so hoch, dass wir dachten, es würde die Stromleitungen treffen", beichtete Haley. Die Turbulenzen ihrer Heimreise hielt die 29-Jährige in einem Instagram-Beitrag fest.

Kurz bevor die Fantasy-Liebhaberin mit der aufwendigen Renovierung startet, holte sie ihre Community mit ins Boot. Der Austausch mit ihren Followern ist der 29-Jährigen dabei besonders wichtig: Denn: Diese können ihre eigenen Vorstellungen nach Herzenslust in den Kommentaren beisteuern.

"Ich hoffe, die Leute teilen mir weiterhin ihre tollen Ideen mit", witzelte Haley. Zugleich fügte sie hinzu, dass die meisten Einfälle in ihrem Fantasy-Projekt der Kreativität ihrer Fans entsprungen seien.