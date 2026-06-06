Frau ersteigert Spielhäuser: Was sie dann damit anstellt, sorgt für erstaunte Gesichter

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Während andere von fernen Fantasy-Welten träumen, lässt die US-Amerikanerin Haley Orrock aus den USA diese Vorstellung zur Realität werden.

Von Jennifer Schneider

Utah (USA) - Während andere von fernen Fantasy-Welten träumen, lässt die US-Amerikanerin Haley Orrock (29) aus Utah diese Vorstellung zur Realität werden. Aus längst vergessenen Spielhäusern zaubert sie in ihrem Garten eine atemberaubende Feenlandschaft.

Ursprünglich plante Haley Orrock (29), vier magische Spielhäuser in ihrem Garten zu errichten - doch dieser Gedanke war schnell verflogen, sie wollte mehr.
Ursprünglich plante Haley Orrock (29), vier magische Spielhäuser in ihrem Garten zu errichten - doch dieser Gedanke war schnell verflogen, sie wollte mehr.  © Fotomontage/Instagram/Screenshot/bonesandbuilds

Die Idee für das magische Dörfchen entstand bereits vor rund drei Jahren. Was zunächst mit einer einzigen Hütte begann, entwickelte sich in kürzester Zeit zu einem außergewöhnlichen Projekt. "Aktuell besteht das Dorf aus vier Spielhäusern", verriet Haley im Gespräch mit PEOPLE.

Besonders herausfordernd sei dabei nicht der Kauf oder die Gestaltung der Häuschen selbst, sondern ihr Transport. "Alle Häuser habe ich über Facebook Marketplace gefunden", betonte sie. Die Abholung der Hütten selbst sei dabei nicht ganz so ungefährlich.

"Eines der Häuschen hat uns damals in einen Autounfall verwickelt, das andere war so hoch, dass wir dachten, es würde die Stromleitungen treffen", beichtete Haley. Die Turbulenzen ihrer Heimreise hielt die 29-Jährige in einem Instagram-Beitrag fest.

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Kurz bevor die Fantasy-Liebhaberin mit der aufwendigen Renovierung startet, holte sie ihre Community mit ins Boot. Der Austausch mit ihren Followern ist der 29-Jährigen dabei besonders wichtig: Denn: Diese können ihre eigenen Vorstellungen nach Herzenslust in den Kommentaren beisteuern.

"Ich hoffe, die Leute teilen mir weiterhin ihre tollen Ideen mit", witzelte Haley. Zugleich fügte sie hinzu, dass die meisten Einfälle in ihrem Fantasy-Projekt der Kreativität ihrer Fans entsprungen seien.

Nicht etwa der Kauf an sich stellte ein Problem für Haley dar - eher der Transport.
Nicht etwa der Kauf an sich stellte ein Problem für Haley dar - eher der Transport.  © Fotomontage/Instagram/Screenshot/bonesandbuilds
Ihr bislang teuerstes Häuschen ergatterte sie für rund 60 Dollar (circa 52 Euro) auf Facebook.
Ihr bislang teuerstes Häuschen ergatterte sie für rund 60 Dollar (circa 52 Euro) auf Facebook.  © Fotomontage/Instagram/Screenshot/bonesandbuilds

Instagram-Nutzer lieben ihren Einfallsreichtum: "Ein Traum"

Nicht nur die 29-Jährige selbst liebt ihren Fantasy-Garten - auch ihr Sohn und eine riesige Fangemeinde auf Instagram sind von dem Projekt begeistert.
Nicht nur die 29-Jährige selbst liebt ihren Fantasy-Garten - auch ihr Sohn und eine riesige Fangemeinde auf Instagram sind von dem Projekt begeistert.  © Fotomontage/Instagram/Screenshot/bonesandbuilds

Besonders charmant an ihren Spielhäusern sind dabei nicht nur die bunten Farben sowie detailverliebte Einrichtung, vielmehr sind es die Zeit und Lust, die sie in ihr Projekt investiert.

Trotz ihrer bereits vier fertiggestellten Hütten ist für die 29-Jährige lange noch nicht Schluss: "Das Dorf hat noch einen langen Weg vor sich. Ich plane, noch einige Häuser hinzuzufügen."

Doch nicht nur sie selbst ist hin und weg von ihrem Fantasy-Garten - auch zahlreiche Instagram-Nutzer sind begeistert.

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"Oh mein Gott, was für eine tolle Idee. So etwas habe ich mir als Kind schon immer gewünscht", kommentierte eine Nutzerin.

Titelfoto: Fotomontage/Instagram/Screenshot/bonesandbuilds

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