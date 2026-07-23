Frau fährt an Strommast vorbei und kann nicht glauben, was sie da oben sieht

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So etwas sieht man auch nicht alle Tage: In einer ländlichen Gegend von New Mexico (USA) wurde ein Bär auf einem Strommast gefilmt.

Von Benjamin Richter

Gladstone (USA) - So etwas sieht man auch nicht alle Tage: In einer ländlichen Gegend von New Mexico (USA) wurde ein Bär auf einem Strommast gefilmt.

Der Bär balancierte hilflos auf dem Strommast und kam nicht mehr von alleine herunter.
Der Bär balancierte hilflos auf dem Strommast und kam nicht mehr von alleine herunter.  © Lino Mirgeler/dpa, X/Bella

Shannon Mullens, die zufällig mit ihrer Familie an der Szenerie vorbeifuhr, meldete den ungewöhnlichen Anblick bei der Notrufzentrale und hielt das Ganze auf Video fest.

"Wir konnten zunächst gar nicht glauben, was wir sahen, also wendeten wir das Auto, um noch einmal hinzuschauen", sagte Mullens. "Zuerst dachten wir, der Bär sei tot, bis wir näherkamen und dann merkten, dass er noch lebte."

In den sozialen Medien sorgte der kuriose Clip, der am Montag in der Nähe von Gladstone im US-Bundesstaat New Mexico aufgenommen wurde, für Aufsehen.

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In dem viralen Video sitzt der Braunbär unsicher hoch oben auf dem Querarm des Strommasts, während er vor lauter Erschöpfung keucht und verzweifelt versucht, das Gleichgewicht zu halten.

Das US-Innenministerium teilte das Video am Mittwoch mit dem scherzhaften Kommentar: "Wir wissen die Begeisterung für die amerikanische Energiedominanz zu schätzen, aber das haben wir damit nicht gemeint."

Warum der Bär auf die hohe Holzkonstruktion kletterte, ist noch unklar. Wie Fox News unter Bezugnahme auf einen Vertreter der staatlichen Wildtierbehörde berichtete, nahm der Vorfall leider kein gutes Ende für das Tier.

Der Braunbär erlitt einen Stromschlag und starb, noch bevor die herbeigerufenen Beamten ihn sicher retten konnten.

Ungewöhnlicher Anblick: Braunbär sitzt auf Strommast fest

Laut Wildtierexperten können Bären ebenso wie bei Bäumen auch auf Strommasten klettern, wenn sie durch Menschen, Verkehr oder Hunde aufgeschreckt werden. Dadurch versuchen sie, der Gefahr zu entkommen.

Ein ähnlicher Vorfall endete 2021 in Arizona anders, als Beamte einen Bären, der auf einen Strommast geklettert war, sicher betäuben und anschließend retten konnten.

Titelfoto: Lino Mirgeler/dpa, X/Bella

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