Frau filmt Feuerwerk: Was sie dann am Himmel erspäht, raubt ihr den Atem

Island - In Island gab es zum Silvesterfeuerwerk noch eine ganz besondere Zugabe. Denn dort wurde das Jahr 2025 mit einem beliebten Naturphänomen eingeläutet.

Zunächst sah das Silvesterfeuerwerk ganz gewöhnlich aus. © TikTok/Screenshot/geopoteet

Isländerin Jessý hatte das Glück, das Schauspiel live beobachten zu können. Dank ihres Videos kann inzwischen auch ein Millionenpublikum auf TikTok daran teilhaben.

In dem kuriosen Clip ist zunächst ein Stadtpanorama zu sehen, in dessen Himmel um Mitternacht die Raketen in die Luft fliegen. Dann passiert es: Auf einmal mischen sich grüne Farben dazu - die Nordlichter.

Für Jessý war es kein unerwarteter Anblick. Doch die Lichter und die Tatsache, dass sie fast zeitgleich mit dem Jahreswechsel auftauchten, raubten ihr den Atem.

Vorausgegangen war dem Ganzen allerdings eine Planänderung, wie die Frau diese Woche in einem Interview mit Newsweek verriet.