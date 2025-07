Speisekarte lässt Frau verzweifeln: "Ich bin einfach nicht cool genug für so was"

Essen? Durchgestrichen. Diese Speisekarte ließ alle Wünsche offen. © Screenshot/TikTok/randombutclassy.x

TikTok-Nutzerin @randombutclassy.x hätte sich gewünscht, wenigstens ein paar brauchbare Anhaltspunkte auf dem Menü der Gaststätte ihrer Wahl zu finden.

Stattdessen bekam die junge Frau eine Speisekarte serviert, die beinahe blanko erschien. Außer Gekritzel, übermalten Wörtern und Oberbegriffen wie "Essen", "Wein" oder "Klassische Cocktails" war auf dem weißen Papier nichts zu finden.

Die Australierin begann an sich zu zweifeln: "Ich bin einfach nicht cool genug für so was", mutmaßte sie in einem Video, das sie bei TikTok veröffentlichte. Außerdem machte sich Panik in ihr breit. Was sollte sie bei der "Auswahl" denn bestellen - "etwa Luft?", so ihre Gedanken.

Anstatt direkt vor Ort im Restaurant nach den Gründen für die kuriose Karte zu fragen, holte die Australierin ihre Follower mit ins Boot. "Minimalistisches Menü, Fehler oder so ein Millennial-Ding? Bitte um Rat", so ihre Botschaft.