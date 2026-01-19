Frau findet auf Suche nach biologischer Mutter heraus, dass ihr Mann ihr Bruder ist
São Paulo (Brasilien) - Eine Familienzusammenführung brachte die schreckliche Wahrheit ans Licht: Ein Elternpaar aus Brasilien fand bei der Suche nach der jeweiligen leiblichen Mutter heraus, dass sie in Wirklichkeit Bruder und Schwester sind.
Adriana und ihr Mann Leandro aus São Paulo, die seit 19 Jahren ein Paar sind und auch eine gemeinsame Tochter haben, verband das schreckliche Schicksal, als Kinder von ihrer biologischen Mutter verlassen worden zu sein.
Jahrelang waren sie jeweils auf der Suche und ahnten nicht, dass sie dabei nach ein- und derselben Frau fahndeten. Dass die vermeintlichen zwei Frauen dabei sogar denselben Vornamen trugen, machte sie nicht misstrauisch, schließlich ist "Maria" ein sehr verbreiteter Vorname in ihrem Heimatland.
Während Adriana, die in einem Kosmetikvertrieb arbeitet, im ersten Lebensjahr von ihrer Mutter verlassen und von ihrem Vater großgezogen wurde, wuchs ihr Mann Leandro bei seiner Stiefmutter auf. Der Lasterfahrer hatte laut Daily Star seine leibliche Mutter, seit er acht Jahre alt war, nicht mehr gesehen.
Das Paar lernte sich vor über 20 Jahren kennen, nachdem Adrianas erste Ehe gescheitert und sie nach São Paulo zurückgekehrt war. Sie verliebten sich rasch und bauten sich ein gemeinsames Leben auf.
Inzucht-Pärchen sicher: "Nichts wird uns trennen"
Noch immer nagte aber die Frage an Adriana, wer ihre Mutter ist und ob sie noch lebt. Ihr Anruf bei einer Radiosendung, die sich auf verschollene Verwandte spezialisiert hatte, sollte schließlich Licht ins Dunkel bringen - und ihr Leben verändern.
Adriana und Mutter Maria fanden zwar zueinander, als die Seniorin allerdings davon erzählte, dass sie noch ein weiteres Kind namens Leandro hatte, fiel es der Brasilianerin wie Schuppen von den Augen: Sie und ihr Mann, der Vater ihrer Tochter, sind Geschwister.
Ihre anfängliche Sorge, dass Leandro sie nun verlassen würde, sollte aber unbegründet bleiben. Trotz des großen Schocks hielt das Paar zueinander. "Nur der Tod kann uns trennen. All das geschah, weil Gott es so wollte", sagt Adriana in einem Interview. "Wir haben so viele gemeinsame Pläne. Nichts wird uns trennen. Absolut nichts."
Ihrer biologischen Mutter werfen sie ihre damalige Entscheidung, sie zu verlassen, nicht mehr vor. Sie setzen vielmehr alles daran, Maria kennenzulernen.
Titelfoto: 123RF/lightfieldstudios