Frau findet Glaskugel mit besonderer Bedeutung: Als sie den Preis sieht, stockt ihr der Atem

Colorado (USA) - Passend zur alljährlichen Silvester-Tradition in der US-Metropole New York hat eine US-Amerikanerin im Secondhand-Laden ihres Vertrauens eine Glaskugel entdeckt, die von besonderer Bedeutung ist - noch dazu hat sie ein unglaubliches Schnäppchen gemacht.

Die "Waterford"-Kugeln werden üblicherweise für über 100 US-Dollar gehandelt. © Bildmontage: Screenshot/Reddit/butterflygirl1980

Auf der Social-Media-Plattform Reddit postete eine Userin unter dem Namen "butterflygirl1980" ihre Errungenschaft aus einem Vintageladen in Colorado Springs und landete damit einen regelrechten "Glücksgriff", wie zahlreiche Nutzer unter dem Beitrag kommentierten.

Darauf zu sehen ist eine Kristallkugel, die mit aufwendigen Ornamenten verziert ist. Bei genauerem Hinsehen lässt sich das Branding der Marke "Waterford" erkennen und zusätzlich der Schriftzug "Times Square 2001".

Die Käuferin kann ihr Glück kaum fassen, ein solches Sammlerstück ergattert zu haben. Doch es kommt noch besser: im Secondhand-Laden muss sie lediglich 5,50 US-Dollar (umgerechnet rund 4,50 Euro) für die "Waterford"-Kugel hinlegen.

In den USA ist der Name "Waterford" ein gängiger Begriff. Denn das Unternehmen liefert die Kristallelemente für den gigantischen, beleuchteten Ball am New Yorker Times Square, der jedes Jahr an Silvester im Countdown zum neuen Jahr herabgelassen wird.