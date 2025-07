Frau findet Jeans im Secondhand-Laden: Als sie die Hose umdreht, fallen ihr fast die Augen aus dem Kopf

Mexiko - Eine junge Frau namens Adelina konnte ihren Augen kaum trauen, als sie kürzlich eine Hose der ganz besonderen Art in einem Secondhand-Geschäft entdeckte.

"Das ist vermutlich der merkwürdigste Secondhand-Fund, den ich je gemacht habe", so Adelina weiter.

"Was zur Hölle?!", schrieb die junge Frau noch immer ganz entsetzt. Wofür genau dieser Verschluss gedacht ist, ist ihr nicht klar. Schließlich reicht der Zipper für einen Toilettengang nicht tief genug. Sonderlich modisch wirkt dieses kuriose Detail auf sie jedoch auch nicht.

So zog sich vom Hosenbund anüber das Hinterteil des Kleidungsstücks hinweg bis hin zum Schritt ein langer Reißverschluss.

Kaum hatte Adelina nach der Hose gegriffen und sie umgedreht, merkte sie, wie ihre Augenbrauen in die Höhe schossen.

... doch dann drehte Adelina das gute Stück um. © TikTok/Screenshot/theyloveadelina

Innerhalb kürzester Zeit wurde der Clip bereits mehr als 2,6 Millionen Mal geklickt. Die Kommentarspalte füllte sich mit Lach-Emojis.

Zwar verstehen auch Adelinas Follower nicht, welchen Zweck dieser Reißverschluss genau haben soll. Sie sind sich allerdings allesamt einig, dass es hier nicht mit rechten Dingen zugehen kann.

"Was, wenn jemand hinter dir läuft und auf eine dumme Idee kommt?", schrieb einer von ihnen panisch.

Ein anderer scherzte derweil: "Ich würde sie tragen, einfach um fremden Leuten auf der Straße meinen blanken Hintern zu zeigen." Auch eine Idee.

Wie viel dieses Paar Hosen in dem Secondhand-Laden gekostet hat, behielt Adelina in dem TikTok-Video zwar für sich. Was allerdings klar sein sollte: Nach Hause mitgenommen hat sie dieses Exemplar einer Jeans auf jeden Fall nicht.