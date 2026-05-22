Wenn Brot Urlaub macht: Bäcker eröffnet Teig-Hotel

Kiel - Wer sein Brot regelmäßig selbst backt, kennt das Problem vielleicht: Was macht man mit dem Sauerteig während des Sommerurlaubs? Ein Kieler Bäcker verspricht nun Abhilfe.

David Schöne eröffnet das Sauerteighotel "The Grand Dough" in Kiel. © Frank Molter/dpa

David Schöne eröffnet am Samstag in seiner Bäckerei eine Betreuungsstelle für solche Teige. Die "Kieler Nachrichten" hatten davon berichtet.

"Wir eröffnen Deutschlands erstes Sauerteighotel", sagt der Norddeutsche. Trotz intensiver Suche habe er in Deutschland nichts Vergleichbares entdeckt.

Der Name des Hotels "The Grand Dough" klingt zwar verheißend - tatsächlich handelt es sich aber um ein Holzregal an der Wand der Backstube, mit Platz für 15 Gläser mit Sauerteig.

Eine Woche kostet 20 Euro, jede weitere schlägt mit 10 Euro zu Buche. Kunden hätten ihm von Problemen berichtet, Sauerteig nach langer Urlaubszeit wieder zu aktivieren, sagt der Bäckermeister.

"Da haben wir gedacht: Wir rühren ja jeden Tag Sauerteige ein, das wäre doch ein Leichtes für uns, das auch noch mitzumachen."

Daraus entsprang die Idee eines Hotels, damit Urlauber nach dem Urlaub sofort mit backbereitem Sauerteig durchstarten können.