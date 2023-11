Frau geht am Strand spazieren: Plötzlich findet sie sich in Albtraum wieder

Auckland (Neuseeland) - Schock am Strand: Plötzlich wurde sie bis zu den Oberschenkeln "verschlungen"! Dabei wollte Vanessa aus Auckland, Neuseeland, am Wochenende doch nur einen gemütlichen Spaziergang machen. Stattdessen fand sich die Frau in einem Albtraum wieder, als sie versehentlich in Treibsand trat. Wie in einem Horrorfilm steckte sie binnen Sekunden in dem matschigen Nass fest.