Frau geht mit Ehemann in Sushi-Restaurant: Was sie dann erlebt, lässt sie nur noch weinen

Dallas (Texas, USA) - Sie ließen es so richtig krachen: Weil Kate und Carson Hagan (beide 22) aus Dallas, Texas, einen 200-US-Dollar-Gutschein hatten, gaben sie das Geld in einem exklusiven Sushi-Restaurant mit vollen Händen aus. Das junge Ehepaar hatte den Gutschein vor Kurzem bei seiner Hochzeit geschenkt bekommen. Die Hagans genossen den Besuch daher in vollen Zügen. Doch als es ans Bezahlen ging, herrschte wenig später Fassungslosigkeit. Am Ende konnte die frischgebackene Ehefrau nur noch weinen.

Das Essen war lecker, der Rest zum Heulen. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/k8.hagan

Denn statt gratis aus der Nummer herauszukommen, mussten die Hagans jeden einzelnen Cent aus der eigenen Tasche zahlen! Wie konnte das passieren?

Ganz einfach: "Die Vorderseite des Gutscheins ist nicht beschriftet (...) weshalb wir im falschen Restaurant gelandet sind", erklärte die Texanerin jetzt in einem Interview mit People.

In einem kuriosen TikTok-Video ist das Ergebnis zu sehen. Nachdem die beiden die fast 200 US-Dollar (etwa 170 Euro) selbst berappen mussten, weint sich Kate in dem Clip die Augen aus.

"Ich war ziemlich aufgelöst, denn das war ein extrem teures Abendessen für ein frisch verheiratetes Paar", erklärte die 22-Jährige dem US-Magazin.

Unterdessen geht ihr Video seit der vergangenen Woche viral. Allerdings fallen die Reaktionen darauf sehr unterschiedlich aus.