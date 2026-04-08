Frau hat Angst vorm Älterwerden: Was sie dann beobachtet, haut sie um

Dallas (Texas, USA) - Jetzt hat sie plötzlich wieder ganz viel Zeit. Erst vor Kurzem hatte Emily Rule aus Dallas noch erhebliche Angst vorm Älterwerden, insbesondere ihrem nahenden 30. Geburtstag. Doch was sie dann beobachtete, haute sie um. Denn seitdem Rule ihre Oma auf deren 80. Geburtstag miterlebt hat, ist die Stimmung bei ihr umgeschwungen. Der Grund dafür ist in einem viralen Instagram-Video vom vergangenen Monat zu sehen.

Emily Rule (l.) hatte noch bis vor Kurzem Angst vor ihrem 30. Geburtstag. Der 80. Geburtstag ihrer Oma Sandra änderte das. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/the.dailyrule

In dem Clip ist zu sehen, wie Rules Großmutter Sandra auf ihrem 80. Geburtstag den Raum mit Lebensfreude und Vitalität einnimmt. Mehrfach schwingt die Seniorin das Tanzbein, wirkt dabei deutlich jünger.

Da ihrer Enkelin noch etwa 50 Jahre bis zu diesem Moment bleiben, ist sie nun viel lockerer, was das Älterwerden angeht. So sehen es auch viele begeisterte Instagram-User.

Das Video hat seit dem vergangenen Monat nämlich 3,7 Millionen Klicks eingeheimst, dazu rund 400.000 Likes. In der Kommentarspalte ist die Begeisterung groß, weil viele Sandra für jünger halten.

"Meine Oma kam in glitzernden High Heels mit 12 Zentimeter hohen Absätzen zu ihrer 80. Geburtstagsfeier, zog alle Blicke auf sich und mir wurde klar, dass sich mit 30 im Grunde nichts ändert. Im Gegenteil, das Leben wird größer", schlussfolgerte Rule jetzt in einem Interview mit Newsweek.

Zuvor sei der Druck auf sie sehr hoch gewesen.