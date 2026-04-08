Paar renoviert Badezimmer: Was sie dabei freilegen, beschäftigt sie noch Wochen später

USA - Eine Familie hat mit seiner Badezimmer-Renovierung zahlreiche Internet-User in seinen Bann gezogen. Denn bei der Sanierung fanden Amy Mayer und ihr Mann plötzlich einen versteckten Raum mit Treppenaufgang. Seitdem versuchen sie herauszufinden, was es damit auf sich hat - und das Netz fiebert mit.

Beim Einreißen der Badezimmer-Wände legten Amy Mayer und ihr Mann einen versteckten Treppenaufgang frei. © Bildmontage: Screenshot/TikTok/ mommax3_05

In einem Video, welches die dreifache Mutter vor einigen Wochen auf TikTok postete, gab Amy erstmals Einblicke in den geheimnisvollen Treppenaufgang. Seitdem versorgt sie ihre Follower immer wieder mit Updates.

Doch von Anfang an: Wie Amy in einem Video erklärt sei das Haus bereits 1901 erbaut worden, als sie nun ihr Badezimmer renovieren wollten, machten sie die unerwartete Entdeckung.

Der mysteriöse Aufgang sei zum Vorschein gekommen, nachdem sie die Badewanne herausgerissen hätten. Aufnahmen zeigen eine aufgerissene Wand, hinter der ein kleiner Raum versteckt ist.

Dieser ist mit einer maritimen Tapete verziert und führt über eine Holztreppe zu einem abgedunkelten Raum im Obergeschoss. Mit einer Taschenlampe leuchtet Amy in die obere Etage, um ihren Followern einen genauen Blick in die versteckte Kammer zu ermöglichen.