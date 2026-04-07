Eltern von Baby öffnen ihr Auto: Was sie darin sehen, sorgt für totale Verwirrung
USA - Zunächst waren sie verwirrt, dann gaben sie sich selbst die Schuld. Schließlich sahen Jessica Schwisow und ihr Mann Zachary, dass sie gar nicht im Unrecht waren. In diesem Moment war die Verwirrung der kleinen Familie aus den USA perfekt.
Die Eltern der kleinen Florence waren nach dem Gottesdienst gerade zum Parkplatz gegangen. Wie üblich wollten sie ihre Tochter in der Babyschale auf dem Rücksitz platzieren, um zu ihrem gemeinsamen Mittagessen aufzubrechen.
Doch dann das: Zum Staunen der Eltern war bereits eine Babyschale samt Wickeltasche in ihrem Auto befestigt. Zachary "öffnete die Autotür, hielt sofort inne und sah verwirrt aus", erzählte Jessica Schwisow jetzt in einem Interview mit Newsweek.
Ihre Vermutung, dass sie in den falschen Wagen schauten, war schnell verflogen, als sie ihre übrigen persönlichen Dinge darin sahen. Was war also passiert?
Jessica und Zachary liefen über den Parkplatz, um Hinweise zu finden. Schließlich sahen sie einen älteren Herrn, der ähnlich verwirrt zu sein schien, wie sie selbst.
Virales TikTok-Video zeigt kuriose Verwechslung
Als sie ihn ansprachen, wurde schnell klar, was eigentlich los war. Der Mann war der Opa eines anderen Babys – und ebenfalls kurz zuvor im Gottesdienst gewesen.
"Wir hatten das gleiche Automodell wie sein Sohn und seine Schwiegertochter, und mein Mann hatte unseres versehentlich unverschlossen gelassen, sodass er es mit ihrem verwechselte", erklärte Schwisow gegenüber dem US-Magazin.
Der Kreis der Verdächtigen sei übrigens von Anfang an klein gewesen, weil ihre Kirche überwiegend von älteren Menschen besucht werde, so die junge Mutter.
Unterdessen konnte der Vorfall im Nachhinein für beste Stimmung auf TikTok sorgen. Dort generierte er seit seiner Veröffentlichung vor wenigen Wochen nicht nur sechs Millionen Klicks und gut 170.000 Likes.
Sondern er animierte nicht wenige User, in der Kommentarspalte von ähnlichen Erlebnissen zu berichten. Ihr Auto dürften die Schwisows in Zukunft allerdings etwas besser sichern.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/jessica.schwisow