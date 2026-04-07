Eltern von Baby öffnen ihr Auto: Was sie darin sehen, sorgt für totale Verwirrung

USA - Zunächst waren sie verwirrt, dann gaben sie sich selbst die Schuld. Schließlich sahen Jessica Schwisow und ihr Mann Zachary, dass sie gar nicht im Unrecht waren. In diesem Moment war die Verwirrung der kleinen Familie aus den USA perfekt.

Papa Zachary war nach dem Blick ins Auto völlig verwirrt. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/jessica.schwisow

Die Eltern der kleinen Florence waren nach dem Gottesdienst gerade zum Parkplatz gegangen. Wie üblich wollten sie ihre Tochter in der Babyschale auf dem Rücksitz platzieren, um zu ihrem gemeinsamen Mittagessen aufzubrechen.

Doch dann das: Zum Staunen der Eltern war bereits eine Babyschale samt Wickeltasche in ihrem Auto befestigt. Zachary "öffnete die Autotür, hielt sofort inne und sah verwirrt aus", erzählte Jessica Schwisow jetzt in einem Interview mit Newsweek.

Ihre Vermutung, dass sie in den falschen Wagen schauten, war schnell verflogen, als sie ihre übrigen persönlichen Dinge darin sahen. Was war also passiert?

Jessica und Zachary liefen über den Parkplatz, um Hinweise zu finden. Schließlich sahen sie einen älteren Herrn, der ähnlich verwirrt zu sein schien, wie sie selbst.