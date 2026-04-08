Revolution aus der Toilette: Festival-Urin soll jetzt neue Wälder wachsen lassen

Bristol (Großbritannien) - Was früher einfach im Klo verschwand, könnte jetzt die Umwelt retten: Wissenschaftler aus Großbritannien setzen auf menschlichen Urin, um ganze Wälder entstehen zu lassen.

NPK Recovery hat eine ungewöhnliche Mission: Aus menschlichem Urin sollen Tausende Bäume wachsen. © Screenshot/LinkedIn/NPK Recovery

Bei großen Events wie Marathons oder Musikfestivals wird Urin zunächst gezielt gesammelt und weiterverarbeitet, wie BBC berichtet.

Das Start-up NPK Recovery nutzt die enthaltenen Nährstoffe und macht daraus einen Dünger, mit dem Pflanzen wieder wachsen können.

In Wales sollen so rund 4500 Bäume gepflanzt werden, darunter heimische Arten wie Buche und Kiefer. Ziel ist ein komplett neuer Wald, der langfristig bestehen bleibt.

Klingt erstmal eklig, hat aber wissenschaftlich Hand und Fuß. Urin enthält wichtige Stoffe wie Stickstoff, Phosphor und Kalium – genau das, was Pflanzen brauchen.

In einem speziellen Verfahren werden Schadstoffe herausgefiltert, sodass am Ende ein geruchloser und sicherer Dünger entsteht, der laut Tests genauso gut wirkt wie herkömmliche Produkte.