Frau hat komisches Gefühl: Was sie dann in einer Airbnb-Wohngung findet, macht fassungslos

Kanada - Kennedy konnte ihren Augen kaum trauen, als ihre Freundin kürzlich diese Entdeckung in einem Airbnb machte!

Zuerst machten sich die Frauen noch lustig über ihre Freundin ... © Bildmontage: TikTok/Screenshot/kennedyallegedly (2)

Und dabei hatte alles so locker-lustig angefangen.

Um einen Geburtstag gebührend zu feiern, packten Kennedy und ihre Freunde ihre Sachen zusammen, um einen kleinen Trip zu veranstalten.

Dafür mieteten sie sich über die Reise-Plattform "Airbnb" eine Ferienwohnung und verbrachten dort eine großartige Zeit - bis eine der Frauen plötzlich ein merkwürdiges Bauchgefühl bekam.

"Eine unserer Freundinnen meinte: 'Leute, ich bin wirklich paranoid, ich habe das Gefühl, dass Kameras im Haus sind.' Und wir sagten: 'Mädchen, Du schaust zu viel TikTok. Es gibt keine Kameras in diesem Haus, sei nicht so dramatisch'", erinnerte sich Kennedy in einem Video - ironischerweise auf TikTok - zurück.

Doch Pustekuchen! Daraufhin begann die junge Frau nämlich tatsächlich die Wohnung abzusuchen - und wurde schließlich an einem äußerst kuriosen Ort fündig: im Badezimmer in einer Steckdose. Und diese war direkt auf die Dusche gerichtet!