Frau hat Problem mit ihren alten Schiebetüren: Als Nachbarin Geheimnis verrät, ist sie platt

Erst Wochen, nachdem ein Paar ein rund 150 Jahre alte Haus bezogen hatte, verriet eine Nachbarin den beiden ein Geheimnis über die Türen.

Von Christian Norm

Louisville (Kentucky) - Michaela Rose und ihr Mann sind vor einigen Wochen in ein viktorianisches Haus in Louisville, Kentucky, gezogen. Dort fielen beiden die antiken Schiebetüren sofort ins Auge. Das Problem: Es war ziemlich schwer, diese zu bewegen. Erst Wochen, nachdem das Paar das rund 150 Jahre alte Haus bezogen hatte, verriet eine Nachbarin den beiden ein Geheimnis über die Türen, wodurch sich das Problem löste.

Michaela Rose hatte vor Kurzem ein echtes Aha-Erlebnis mit ihren Schiebetüren. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/michaela_rose05 "Uns fielen die Türen sofort bei der Hausbesichtigung auf (...) Sie trennen den Salon vom Wohnzimmer, sodass ein großer, schöner Raum entsteht, wenn die Türen geöffnet sind", erzählte Michaela Rose, die ihren Nachnamen nicht nannte, diese Woche in einem Interview mit Newsweek. Wochenlang mühten sich die neuen Hausbesitzer mit den Türen ab, hatten immer wieder Schwierigkeiten damit, sie in die Wand hinein- bzw. hinauszuschieben. Das sollte sich ändern, als sie Besuch von ihrer Nachbarin bekamen. Kurioses Mann ist platt, als er sich nach Jahrzehnten mit vollem Haar sieht: "Ganz andere Person" Denn die Frau wusste aus gutem Grund ganz genau, welches Geheimnis die antiken Türen verbargen.

TikTok-Video zeigt kuriose Auflösung