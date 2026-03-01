Ihm droht der Knast: Mann demoliert Frontscheibe mit Joghurtbecher

Chojnice (Polen) - Das dürfte ihm noch sauer aufstoßen: Ein Mann hat während einer Autofahrt in Polen Joghurtbecher aus dem Fenster geworfen und so mutwillig mehrere Autos demoliert. Jetzt droht ihm dafür sogar der Knast.

Die Scheiben haben einen echten Volltreffer erlitten. © Bildmontage: Screenshot/Facebook/Pomorska Policja

Der 29-Jährige saß während der Spritztour im Westen Polens als Beifahrer im Auto, fuhr von Ciecholewa nach Chojnice, wie die Polizei auf Facebook erklärt.

Doch anscheinend überkam den Mann während der Fahrt die Langeweile: Er ließ das Fenster hinunter und warf volle Joghurtbecher hinaus. Dreimal traf er vorbeifahrende Fahrzeuge mitten auf der Frontscheibe.

Einem VW fügte er so einen Schaden in Höhe von 1300 Złoty (umgerechnet rund 307 Euro) zu. Auch einen Renault erwischte es, durch die Joghurt-Randale entstand ein Schaden von 1100 Złoty (umgerechnet rund 260 Euro).

Einen Bus traf es besonders schwer: Bilder zeigen einen Volltreffer auf der Frontscheibe, den die Polizei auf 8000 Złoty (umgerechnet rund 1900 Euro) schätzt.