Frau hat verrückten Traum über ihren Bruder: Was dann passiert, verzückt die komplette Familie

Irland/Australien - Eine Frau (23) aus Irland wird ihre Träume wohl in Zukunft ernster nehmen als bisher, nachdem einer ihrer nächtlichen Fantasien wahr wurde.

In ihrem Traum sah Caoimhe McGoldrick (23), dass ihr Bruder Vater wird. (Symbolbild) © 123RF/liudmilachernetska

Caoimhe McGoldrick träumte Ende April etwas ziemliches Verrücktes: Ihr Bruder Michael erwartete in ihrem Traum ein Kind.

Am nächsten Morgen konnte die 23-Jährige dies nicht für sich behalten und schrieb ihm sofort, was ihr Unterbewusstsein ihr in der Nacht gezeigt hatte:



"Ich habe geträumt, dass Diana in der 8. Woche schwanger ist", stand laut Yahoo News in Caoimhes SMS. Diana war Michaels Frau, die er nach seiner Auswanderung von Irland nach Australien im Jahr 2018 kennen und lieben gelernt hatte. Seitdem lebte das Paar in Melbourne. Trotz der weiten Entfernung pflegten Michael und seine Schwester ein enges Verhältnis und hatten regelmäßig Kontakt.

Auf Caoimhes Nachricht antwortete der Wahl-Australier nur amüsiert mit: "Deine Träume sind völlig verrückt."