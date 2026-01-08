Frau holt Brautkleid nach 30 Jahren aus Kiste: Was sie dann sehen muss, verursacht pures Entsetzen
Tulsa (USA) - Mehr als dreißig Jahre nach ihrer Hochzeit wollte eine Frau aus dem US-Bundesstaat Oklahoma ihrem einstigen Brautkleid neues Leben einhauchen. Das Kleidungsstück hatte sie nach der Feier konservieren lassen und eingemottet, nun sollte es ihre Tochter bei deren Trauung tragen. Beim Herausholen erlebte die Familie allerdings eine schlimme Überraschung.
Tammy Gaddis und ihr Mann hatten sich im Jahr 1992 in der First United Methodist Church in Oklahoma das Jawort gegeben. Damals trug die Braut einen Traum in Weiß, samt aufwendiger Stickerei, Perlen und einer ausladenden Schleppe.
Um das Kleid so lange wie möglich behalten zu können - und wie in Tammys Fall weiterzuvererben -, ließ die US-Amerikanerin das Gewand direkt nach ihrer Hochzeit von einem Unternehmen professionell verpacken.
Dass dies ein großer Fehler war, sollte sie erst mehr als drei Jahrzehnte später herausfinden: "Meine Tochter und ich öffneten die Box, weil sie diesen Sommer heiratet und wir das Kleid umarbeiten lassen wollten, damit sie es an ihrem Hochzeitstag tragen kann", erklärte Tammy gegenüber dem Nachrichtensender News on 6.
Doch beim Blick in den Karton war sofort klar: Das war nicht Tammys Kleid.
Frau sucht verschollenes Brautkleid
Die weiße Robe wies zwar einige Ähnlichkeiten zu ihrem Eigentum auf, unterschied sich am Ende aber trotzdem stark vom Original. "Dieses Kleid ist sehr voluminös und hat eine angenähte Schleppe", erklärte sie. "Meine Schleppe war abnehmbar. Sie fiel ab, also wusste ich, dass es nicht mein Kleid war." Konkret bedeutet dies also, dass Tammy mehr als 30 Jahre lang das Kleid einer anderen Braut verwahrt hatte und in dieser Zeit damit sogar umgezogen war.
Das Geschäft in Tulsa, was sich damals um das Konservieren gekümmert hatte, existiert zu ihrem Bedauern nicht mehr.
Aus diesem Grund startete Tammy einen Aufruf auf Facebook. "Meine Tochter heiratet bald, und ich wollte mein Kleid mit ihr teilen. Bitte teilen Sie diesen Beitrag! 😉", schreibt sie in ihrem Post. Sie fände das Kleid, was in ihrer Box war, zwar "wunderschön", aber sie hätte trotzdem lieber ihr eigenes zurück.
"Ich habe ein Wechselbad der Gefühle durchgemacht", gab Tammy im Interview zu. "Aber im Moment bin ich sehr hoffnungsvoll, dass jemand mein Kleid hat – und dass dies vielleicht sein Kleid ist."
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/Facebook/Tammy Gaddis