Frau holt Brautkleid nach 30 Jahren aus Kiste: Was sie dann sehen muss, verursacht pures Entsetzen

Tulsa (USA) - Mehr als dreißig Jahre nach ihrer Hochzeit wollte eine Frau aus dem US-Bundesstaat Oklahoma ihrem einstigen Brautkleid neues Leben einhauchen. Das Kleidungsstück hatte sie nach der Feier konservieren lassen und eingemottet, nun sollte es ihre Tochter bei deren Trauung tragen. Beim Herausholen erlebte die Familie allerdings eine schlimme Überraschung.

Tammy Gaddis heiratete 1992 in einem Traum von Weiß. Als sie ihr vermeintliches Kleid drei Jahrzehnte später erneut hervorholte, folgte der Schock. © Bildmontage/Screenshot/Facebook/Tammy Gaddis

Tammy Gaddis und ihr Mann hatten sich im Jahr 1992 in der First United Methodist Church in Oklahoma das Jawort gegeben. Damals trug die Braut einen Traum in Weiß, samt aufwendiger Stickerei, Perlen und einer ausladenden Schleppe.

Um das Kleid so lange wie möglich behalten zu können - und wie in Tammys Fall weiterzuvererben -, ließ die US-Amerikanerin das Gewand direkt nach ihrer Hochzeit von einem Unternehmen professionell verpacken.

Dass dies ein großer Fehler war, sollte sie erst mehr als drei Jahrzehnte später herausfinden: "Meine Tochter und ich öffneten die Box, weil sie diesen Sommer heiratet und wir das Kleid umarbeiten lassen wollten, damit sie es an ihrem Hochzeitstag tragen kann", erklärte Tammy gegenüber dem Nachrichtensender News on 6.

Doch beim Blick in den Karton war sofort klar: Das war nicht Tammys Kleid.