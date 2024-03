Frau holt Ehemann nach Schulter-OP ab: Was er sie dann fragt, ist heftig

Georgia (USA) - Eigentlich wollte sie ihren Schatz nur aus der Klinik abholen. Doch was Ashley Moss (34) noch im Auto von ihrem Ehemann Morgan zu hören bekam, war so kurios, dass sie sofort ihr Handy anschmiss, um das Gespräch zu filmen. Kurz nachdem Moss den Clip am Dienstag auf TikTok gepostet hatte, entwickelte er sich zu einem viralen Hit.

Morgan Moss steht nach seiner Schulter-OP komplett neben sich. © TikTok/Screenshot/aceashleymoss

Im Video trägt Morgan Moss eine Schlinge um den rechten Arm, weil er gerade an der Schulter operiert wurde. Seine Frau will mit ihm nach Hause fahren, als er sie in ein Gespräch verwickelt, das es in sich hat.

"Was machst du hier?", will Morgan von der 34-Jährigen wissen. Mit einem benommenen Blick scheint der US-Amerikaner, der mit ihr und den gemeinsamen Zwillingen in Georgia lebt, nicht so recht zu wissen, was vor sich geht.



Dann wird es richtig bizarr. Ashley erklärt Morgan, dass sie ihn nach seiner Schulteroperation abholt. "Willst du mit nach Hause kommen und dich ausruhen?", fragt die zweifache Mutter.

Doch der Vater ihrer Kinder scheint gar nichts zu verstehen, sondern legt nach: "Du weißt, wo ich wohne?"