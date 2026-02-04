Frau isst Joghurt, als Hund auf sie springt: Was dann passiert, entsetzt so viele

Rumst (Belgien) - Das hört man auch nicht alle Tage ... Eine junge Frau aus Belgien hat beim Joghurtessen versehentlich einen Löffel verschluckt.

Reymy Amelinckx (28) passierte kürzlich etwas wirklich Außergewöhnliches und Unangenehmes. © Instagram/Screenshot/reymyamelinckx

Ja, Ihr habt richtig gelesen! Wie Reymy Amelinckx (28) gegenüber The Mirror berichtete, saß sie gerade auf der Couch und verspeiste das Dessert, als ihr Hund Marley mit einem energischen Satz auf sie sprang.

"Ich hatte mir den Löffel zuvor noch in den Mund gesteckt, damit ich die Hände freihatte, um auf eine Nachricht am Handy zu antworten", erklärte sie. In genau diesem Moment hüpfte Marley auf sie zu.

"Ich bin so erschrocken, dass ich den Kopf zurückwarf. Bevor ich es realisierte, steckte mir der Löffel im Hals."

Sofort sprang die junge Frau auf, spürte, wie Panik in ihr aufstieg. Zwar versuchte sie noch, das Besteck aus ihrer Kehle zu entfernen, "aber alles passierte so schnell. Mir blieb nur schlucken oder ersticken." Natürlich entschied sie sich für Ersteres.

Als ihr Freund am Abend nach Hause kam, behielt sie den Vorfall vorerst für sich. Viel zu sehr schämte sie sich für das, was passiert war. Doch nach dem Abendessen bemerkte sie dann, wie sie sich immer schlechter fühlte. Und das war auch kein Wunder - schließlich steckte ein 17 Zentimeter langer Löffel in ihrem Bauch.