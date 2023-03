Frau ist auf frühen Model-Fotos nicht wiederzuerkennen: So bitter äußert sie sich dazu

Australien/Großbritannien - Diese Frau hat mit Anfang 30 schon ein bewegtes Leben hinter sich. Bereits als Teeny war Sophie Hughes als Model in Australien tätig. Jahre später spendete sie ihrem Neffen aus Großbritannien einen Teil ihrer Niere, um sein Leben zu retten . Nach der Operation begann ihr Model-Körper, sich zu verändern. Alles stellte sich für Hughes auf den Kopf, weil sie einige Kilos zulegte und dadurch ihre Einnahmequelle verlor.

Über ihr altes "Ich" schreibt Hughes in dem ausführlichen Posting unter anderem: "In erster Linie tue ich es für sie. Ich tue es für die gebrochene junge Frau in mir, die wissen muss, dass es Hoffnung gibt, für sie, für dich, für uns alle. Sie muss wissen, dass wir heilen können. (Sie muss wissen, dass uns Brüste wachsen!)"

Mittlerweile ist sie froh, heutzutage als Curvy-Model arbeiten zu können. Was sie jedoch am vergangenen Wochenende über ihre alten Model-Zeiten zu sagen hatte, ging vielen ihrer Follower unter die Haut.

Mit 15 Jahren bei ihrem ersten Shooting und heute mit Anfang 30: Sophie Hughes hat sich optisch stark verändert. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/sophwithlove

Das Interessanteste in der "Model-Welt" sei immer nur ihr Taillenumfang gewesen. Die Leute hätten daran rumgestochert und ihr Diät-Tipps für eine Karriere als Laufstegmodel gegeben.

Hughes schreibt: "Je schmaler sie wurde, desto mehr wurde sie geliebt, während alle um sie herum abnahmen und dafür gefeiert wurden. Wo 'füttere die Models nicht' eine Lebensweise am Set war. Und ich spreche absichtlich in der dritten Person über sie, ich halte sie getrennt, ich halte sie in Sicherheit. Vielleicht schütze ich mich auch irgendwie selbst."

Alles, was sie im Moment tue, tue sie, um sich selbst und allen anderen zu helfen, die eine "gebrochene junge Frau" in sich trügen.

"Aber sie ist eine Frau, die Liebe braucht, die hören muss, dass sie schön ist, dass sie immer genug war, dass es uns sehr leidtut, wie wir sie behandelt haben. Dass wir ihr ein Freund sein wollen. Ich tue es für sie", so Hughes abschließend.

In der Kommentarspalte reagierten viele User gleich mit mehreren Herzchen-Emojis und lobten die Influencerin für ihre offenen Worte.

Diese Geschichte zeigt einmal mehr: Viele Frauen leiden auch heute noch an den Ansprüchen, die in Sachen Aussehen an sie gestellt werden.