Frau ist empört, was Typ neben ihr im Flugzeug tut und filmt es sofort

"Ich habe nichts gesagt, weil ich dachte, es wäre es nicht wert, auf einem so kurzen Flug eine Szene zu machen", erklärte die Kanadierin diese Woche in einem Gespräch mit Newsweek .

Völlig ungeniert spreizte er die Beine so weit, dass Rempel regelrecht eingeklemmt wurde. Die junge Kanadierin war zwar empört, aber nicht wirklich überrascht.

In dem viralen Clip ist gut zu sehen, wie sich der Mann rechts neben Erin Rempel dreist mehr Platz verschafft. © TikTok/Screenshot/erinrempel

"Ich wollte das Video nicht aufnehmen, um Mitleid zu erregen, sondern um eine sehr häufige Situation zu beleuchten, insbesondere bei Frauen", sagte sie dem US-Magazin.

Allerdings sei sie auf ein geteiltes Echo gestoßen. "Die Reaktion war ziemlich brutal. So viele Männer versuchten, ihr Eindringen in den Raum anderer zu rechtfertigen und schoben es darauf, dass sie männliche Genitalien hätten und den Platz brauchten", so die junge Frau.

Frauen hätten die Dinge hingegen ähnlich wie sie gesehen.

"Ich bin dafür, die Beine zu spreizen, aber nicht dafür, in die Privatsphäre anderer einzudringen. Ich bin 1,88 Meter groß und habe 96 Zentimeter lange Beine, und obwohl Flugzeugsitze nicht viel Platz bieten, hatte ich nie ein Problem damit, für mich zu bleiben", fügte Rempel hinzu.

Der Mann sei mindestens 12 Zentimeter kleiner als sie gewesen: "Also war die Beinfreiheit nicht das Problem. Es war seine Missachtung meiner Privatsphäre."