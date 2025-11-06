Frau ist im Bad: Plötzlich bemerkt sie, dass sie heimlich angestarrt wird

Texas (USA) - Das Badezimmer ist der Ort, an dem die meisten wirklich mal ihre Ruhe haben wollen. Sasha (27) aus Texas hätte dort auch lieber etwas mehr Privatsphäre. Doch kürzlich musste die Frau feststellen, dass sie durch den Türspalt der Badezimmertür angestarrt wurde.

Wer starrt denn da durch die Badezimmertür? © Instagram/Screenshot/adeltheoaf

Zum Glück handelte es sich bei dem Übeltäter nicht um einen Eindringling in ihrer Wohnung, sondern um Katze Adel. Dementsprechend locker konnte Sasha die Situation nehmen.

Sie schnappte sich sogar geistesgegenwärtig ihr Handy, um ein Video der heimlichen Beobachterin zu drehen - und lag mit dieser Idee goldrichtig.

Denn seit Ende Oktober hat der entsprechende Clip auf Instagram bereits eine Million Klicks eingeheimst, dazu mehr als 70.000 Likes. Die Texanerin war also bei Weitem nicht die Einzige, die sich über den Vorfall amüsieren konnte.

Am liebsten hätte sie in dem Moment auch laut losgelacht. Doch warum sie es nicht tat, hat Sasha diese Woche in einem Interview mit Newsweek verraten.