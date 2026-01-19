Junge Frau hielt Wölbung für Adamsapfel: Beule am Hals sorgt für Schockdiagnose

Rotherham (Großbritannien) - Eine Britin bemerkte eine Beule an ihrem Hals und nahm es zunächst mit Humor - doch aus dem Scherz wurde schnell Ernst, als eine erschütternde Diagnose folgte.

Bethany Dodwell (25) hielt die Beule an ihrem Hals zunächst für einen Adamsapfel - doch tatsächlich handelte es sich um Schilddrüsenkrebs. © Facebook/Screenshot/Bethany Dodwell

Wie Mirror berichtet, hielt Bethany Dodwell die auffällige Wölbung an ihrem Hals zunächst für einen Adamsapfel - so ausgeprägt war die ungewöhnliche Erhebung.

Müdigkeit und Atembeschwerden führte sie lange Zeit auf ihren vollen Terminkalender sowie ihre Asthma-Diagnose zurück. "Es war wirklich schlimme Erschöpfung, aber ich habe mir nie etwas dabei gedacht, weil es schon seit meiner frühen Jugend so war", so Bethany.

Erst auf Anraten ihrer Mutter suchte sie im Juli 2025 einen Arzt auf. Dort wurden eine Ultraschalluntersuchung sowie eine Biopsie veranlasst.

Im September erhielt sie schließlich die niederschmetternde Diagnose: Schilddrüsenkrebs im fünften Stadium.