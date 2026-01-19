Junge Frau hielt Wölbung für Adamsapfel: Beule am Hals sorgt für Schockdiagnose

Eine Britin bemerkte ihren "Adamsapfel" und nahm es zunächst mit Humor - doch aus dem Scherz wurde schnell Ernst, als eine niederschmetternde Diagnose folgte.

Von Isabel Klemt

Rotherham (Großbritannien) - Eine Britin bemerkte eine Beule an ihrem Hals und nahm es zunächst mit Humor - doch aus dem Scherz wurde schnell Ernst, als eine erschütternde Diagnose folgte.

Bethany Dodwell (25) hielt die Beule an ihrem Hals zunächst für einen Adamsapfel - doch tatsächlich handelte es sich um Schilddrüsenkrebs.
Bethany Dodwell (25) hielt die Beule an ihrem Hals zunächst für einen Adamsapfel - doch tatsächlich handelte es sich um Schilddrüsenkrebs.  © Facebook/Screenshot/Bethany Dodwell

Wie Mirror berichtet, hielt Bethany Dodwell die auffällige Wölbung an ihrem Hals zunächst für einen Adamsapfel - so ausgeprägt war die ungewöhnliche Erhebung.

Müdigkeit und Atembeschwerden führte sie lange Zeit auf ihren vollen Terminkalender sowie ihre Asthma-Diagnose zurück. "Es war wirklich schlimme Erschöpfung, aber ich habe mir nie etwas dabei gedacht, weil es schon seit meiner frühen Jugend so war", so Bethany.

Erst auf Anraten ihrer Mutter suchte sie im Juli 2025 einen Arzt auf. Dort wurden eine Ultraschalluntersuchung sowie eine Biopsie veranlasst.

Mädchen freut sich auf Geburtstags-Gäste: Doch dann brechen ihr alle das Herz
Kurioses Mädchen freut sich auf Geburtstags-Gäste: Doch dann brechen ihr alle das Herz

Im September erhielt sie schließlich die niederschmetternde Diagnose: Schilddrüsenkrebs im fünften Stadium.

Vermutlich litt Bethany bereits seit über zehn Jahren an Krebs

Im Dezember wurde der Tumor operativ entfernt.
Im Dezember wurde der Tumor operativ entfernt.  © Facebook/Screenshot/Bethany Dodwell

Im Dezember unterzog sich Bethany schließlich einer Operation, bei der der Tumor, ihre gesamte Schilddrüse sowie mehrere umliegende Lymphknoten entfernt wurden, da sich der Krebs bereits ausgebreitet hatte.

"Der Tumor war knapp sechs Zentimeter groß. Die Ärzte meinten, ich hätte ihn vermutlich schon seit meiner frühen Jugend. [...] Ich bin jetzt 25, also habe ich die Krankheit wohl schon über zehn Jahre."

Anfang Februar beginnt sie mit der Radiojodtherapie, um mögliche verbliebene Krebszellen zu bekämpfen.

OnlyFans-Star bietet über zehn Millionen US-Dollar für seltene Pokémon-Karte
Kurioses OnlyFans-Star bietet über zehn Millionen US-Dollar für seltene Pokémon-Karte

Bethany appelliert eindringlich, bei ungewöhnlichen Veränderungen am eigenen Körper nicht zu zögern und ärztlichen Rat einzuholen.

"Wenn sich etwas in eurem Körper komisch anfühlt oder ihr Zweifel habt, lasst es immer abklären, selbst wenn ihr denkt, ihr übertreibt. Handelt immer, denn genau das habe ich getan, und es war gut so. Ihr kennt euren Körper am besten und er sagt euch, wenn etwas nicht stimmt", betont die junge Frau im Gespräch mit dem Mirror.

Titelfoto: Bildmontage: Facebook/Screenshot/Bethany Dodwell

Mehr zum Thema Kurioses: