Frau ist platt, als sie neue Frisur ihrer Freundin sieht: Millionen User haben ein anderes Problem

Chloe Smith (21) staunt Bauklötze, als sie die neue Frisur ihrer besten Freundin sieht. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/autumncoelho

In dem Video (siehe unten) ist eine Frau zu sehen, die gerade zusammen mit einer Bekannten nach Hause kommt. Als sie in Richtung der Filmenden blickt, ist sie platt.

Mit aufgerissenen Augen und offenem Mund starrt die junge Dame in Richtung Kamera. Dann platzt es aus ihr heraus.

"Oh mein Gott! Oh mein Gott! Du siehst so verdammt gut aus!", schreit sie, während sie immer näher auf die Kamera zugeht.

Seit dem 8. Oktober hat der kuriose Clip 9,5 Millionen Klicks, 1,3 Millionen Likes sowie Tausende Kommentare kassiert.

Dabei fehlt in der Aufnahme genau die eine Sache, um die es eigentlich geht.