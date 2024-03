Frau ist sprachlos, wie User ihr Alter einschätzt

Shawna Eveler zeigt sich nach den Alterseinschätzungen ihrer Follower entsetzt. © Instagram/Screenshot/shawnono

In dem Video (siehe unten), das Ende Februar viral ging, liest Eveler den Kommentar zunächst vor: "Bei allem Respekt. Du siehst aus, als würdest du auf die 45 zugehen. Hör auf, dir Filler oder Botox zu besorgen, was auch immer du machst, es sieht so schlimm aus."

"45?", ärgert sich die Kalifornierin daraufhin. Ende 20 oder in ihren Dreißigern sei ihrer Meinung noch akzeptabel als Schätzung, aber nicht 45 Jahre. "Ich bin 22! Ja, ein Schock", enthüllt sie schließlich gereizt.

Aus ihrer Vorliebe für Botox und Filler macht die junge Dame unterdessen kein Geheimnis. Freimütig gibt sie zu, dass sie sich schon Dutzende Male beim Beauty Doc hat behandeln lassen.

"Ich denke, es ist eine persönliche Vorliebe, ob ich Filler bekommen möchte. Ich finde, niemand sollte dich davon abhalten, Filler zu bekommen, weil es dein eigenes Gesicht ist", erklärt die US-Amerikanerin. Und fügt hinzu: "Aber die Leute haben mir immer gesagt, dass ich älter aussehe, und ich verstehe, ich sehe älter aus, ich benehme mich vielleicht älter, aber 45?"

Inzwischen hat das kuriose Video 4,7 Millionen Klicks sowie rund 100.000 Likes. Doch manch ein Kommentar macht die Sache nicht besser.